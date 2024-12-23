Силы обороны обезвредили еще 1990 оккупантов и 29 вражеских артсистем – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили примерно 175 единиц вооружения и техники оккупационных российских войск. Также в боях отминусовали около 1990 захватчиков.

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По подсчетам на 23 декабря, общие потери живой силы армии РФ в войне составляют 776 090. Обновленную информацию обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили 55 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 20 790) и одну крылатую ракету (2948).

Воины обезвредили 29 артиллерийских систем (всех 21 313), 15 боевых бронированных машин (19 885), шесть танков (9615) оккупационных сил РФ.

Кроме этого, сожгли 67 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 32 039), две – спецтехники (3664).

С начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили также 1256 РСЗО, 1030 средств ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 14-й ОМБр им. князя Романа Великого отразили механизированную атаку россиян на Купянском направлении, разгромив колонну из пяти единиц техники. Поврежденные вражеские машины и оккупантов, пытавшиеся скрыться в лесополосе, защитники добили сбросами с дронов.

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