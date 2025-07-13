Защитники неба обезвредили 40 из 60 дронов, из-за атаки РФ есть попадания в пяти локациях

Силы обороны обезвредили над Украиной еще 40 дронов, запущенных военными преступниками из России. В то же время из-за вражеской атаки зафиксированы попадания двух десятков целей в ряде локаций.

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Очередное нападение было направлено как на прифронтовые, так и тыловые районы. Детали рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Так, начиная с 14:00 субботы и до этих суток россияне атаковали 60 беспилотниками (ударными типа Shahed и имитаторами различных типов) с направлений: Курск и Миллерово (РФ). До 40 из них – были именно "Шахеды".

Отмечается, что в течение дня 12 июля враг атаковал ударными БПЛА тыловые регионы (более 20 "Шахедов"), а ночью 13 июля – прифронтовые территории Донецкой, Сумской и Днепропетровской областей.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 воскресенья противовоздушной обороной сбито 20 вражеских дронов типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, западе и в центре страны. Кроме того, 20 дронов-имитаторов были локально потеряны/подавлены системами РЭБ.

"Зафиксировано попадание 20 БПЛА в пяти локациях", – сообщили в ВС.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 июля Россия осуществила массированную комбинированную атаку, применив 623 средства воздушного нападения. Силы обороны сбили 25 из 26 крылатых ракет Х-101 и 319 дронов, а 258 БПЛА-имитаторов были потеряны/подавлены РЭБ. Произошли попадания ракеты и 20 ударных беспилотников в пяти локациях, а также падение сбитых – на 19 локациях.

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