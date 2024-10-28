Над Украиной за ночь сбили 66 из 100 российских ударных дронов – Воздушные силы

В ночь на понедельник, 28 октября, страна-агрессор Россия снова атаковала Украину сотней ударных дронов. В течение воздушного нападения защитники неба сбили 66 вражеских БПЛА и еще более двух десятков подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

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ПВО работала в 13 регионах, есть несколько попаданий. Об отражении атаки, продолжавшейся с 19:00 воскресенья, 27 октября, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что враг применил 100 ударных БПЛА Shahed и неустановленного типа с направлений Курск, Орел, Приморско-Ахтарск в РФ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:30 понедельника подтверждено сбивание 66 вражеских дронов в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Житомирской, Ривненской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях. Большинство БПЛА сбили на Киевщине, Черкасщине и Хмельнитчине.

Кроме того, 24 российских беспилотника локационно потеряны, а четыре улетели в направлении РФ и Беларуси.

"К сожалению, есть несколько попаданий БПЛА по гражданской инфраструктуре Украины. Боевая работа продолжается! Информация уточняется и обновляется", – сообщили в Воздушных силах.

По данным Сумской ОВА, ночью враг нанес удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района, применив БПЛА типа "Шахед". В то же время над областью было уничтожено шесть вражеских дронов.

Этой ночью 14 вражеских дронов уничтожили над Черкасщиной – информация о пострадавших или повреждениях не поступала.

О сбитых целях сообщили и в Киевской области: в одном из районов из-за падения обломков поврежден частный дом, также горела трава.

В Житомирской области во время воздушной тревоги из-за падения обломков вражеского беспилотника возникло возгорание в одном из населенных пунктов Житомирского района.

В пожаре был уничтожен деревянный жилой дом, огонь от которого перекинулся на шлакоблочное хозяйственное здание и сжег кровлю. Благодаря эффективным действиям ГСЧС возгорание ликвидировано, жертв и пострадавших нет.

В Николаевской ОВА отметили, что защитники неба сбили над регионом четыре БПЛА типа Shahed. В результате боевой работы в Вознесенском районе обломками повреждены три частных дома, хозяйственные постройки и автомобиль. Также на открытой территории за пределами населенного пункта произошло возгорание травы, которое было оперативно ликвидировано пожарными. Пострадавших нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 октября Россия атаковала Украину 80 беспилотниками Shahed и неустановленного типа. Силы обороны 41 из них сбили и 32 подавили средствами РЭБ, еще один дрон улетел в сторону Беларуси.

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