Защитники неба отразили еще одну атаку РФ: над Украиной уничтожен 41 из 80 дронов

Силы обороны Украины в течение ночи и утра 27 октября отразили очередную массированную воздушную атаку РФ, уничтожив 41 беспилотник. Еще десятки дронов упали под действием средств радиоэлектронной борьбы.

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Противовоздушная оборона работала в 10 областях. О результатах уничтожения целей рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Вражеская атака продолжалась с 21:00 субботы, 26 октября. За это время агрессор атаковал нашу страну 80 ударными дронами Shahed и неустановленного типа с разных направлений (российские города Орел, Курск, Приморско-Ахтарск).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

По состоянию на 09:30 подтверждено сбивание 41 вражеского БПЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Большинство вражеских дронов защитники сбили на Одесщине и Киевщине. Кроме того, 32 российских беспилотника локационно потеряны, один улетел в направлении Беларуси.

Предварительно, три БПЛА ночью сбили на Черкасщине: обломки одного дрона упали на территории объекта инфраструктуры, где вспыхнул пожар.

Около десяти беспилотников были уничтожены на подлете к Киеву. В Киевской области в результате падения обломков сбитых целей получили повреждения частный дом и два автомобиля. Также возникло возгорание лесной подстилки.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 26 октября Россия запустила по Украине семь ракет разного типа и 91 ударный БПЛА. Силы обороны уничтожили 44 дрона, еще столько же были локационно потеряны, а один улетел в Беларусь.

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