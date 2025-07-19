Над Запорожской АЭС поднялись столбы дыма: вся оккупированная часть области была без света. Фото

Днем 19 июля в районе захваченной агрессором Запорожской атомной электростанции вблизи города Энергодар произошло возгорание: густой дым было видно даже с правого, подконтрольного Украине берега. Тем временем коллаборант, так называемый губернатор Евгений Балицкий сообщил о блэкауте на всей временно оккупированной территории Запорожской области.

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Фото и видео задымления в районе ЗАЭС публиковали местные интернет-паблики. Российские незаконные "власти" не комментировали, что именно горело.

Около 12:30 коллаборант Балицкий заявил в соцсетях: "Зафиксировано отключение электроснабжения по всей территории Запорожской области. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Прошу проявить терпение".

Спустя полчаса вражеский "губернатор" сообщил, что "аварийная ситуация" якобы устранена, но свет будет возвращаться поэтапно. "Восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме", – написал он.

Как писал OBOZ.UA, во время одной из недавних воздушных атак дроны россиян пролетали на расстоянии всего пяти километров от Хмельницкой атомной электростанции. Также зафиксирован пролет одного беспилотника оккупантов непосредственно над Чернобыльской АЭС, сообщило Международное агентство по атомной энергетике.

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