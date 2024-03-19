'Надо дать возможность бригадам самим искать уклонистов': военный предложил, как ускорить мобилизацию в Украине

Замкомандира бригады "Азов" Сергей Цисарук (позывной "Мольфар") предложил способ ускорения мобилизации в Украине. По мнению военного, боевым бригадам необходимо предоставить списки ТЦК и разрешить самостоятельно искать уклонистов.

Такое предложение Цисарук высказал в соцсети X 18 марта. "Единственный надежный способ ускорения мобилизации – это позволить боевым бригадам самостоятельно заняться этим вопросом. Все просто, бригада получает списки в ТЦК и сама занимается поиском уклонистов", – написал он.

По словам "Мольфара", бойцы бригады гораздо больше заинтересованы в пополнении бригады, поэтому "взятки не помогут".

Он также добавил, что в таком случае армия получит "отборных" воинов – нужно лишь поручить дело разведке.

"Если эту задачу поставить бригадной роте разведки, то с уровнем подготовки, опытом и оснащения, которое у них есть, будет где-то сотня в неделю, и это будут не те старики, которых сейчас привозят, а отборные воины, которые все это время сбегали от раненых ветеранов, которые служат в ТЦК", – считает Цисарук.

Однако пользователи в большинстве своем скептически восприняли такую инициативу. Они пишут, что "пойманные" уклонисты будут немотивированными воинами, а ВСУ и другие военные формирования не могут иметь полномочий для розыска граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 марта в СБУ заявили, что заблокировали еще пять "схем для уклонистов". Всего были задержаны восемь организаторов оборудок, среди которых – директор театра в Кропивницком и чиновница ЗАГСа.

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