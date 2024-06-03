'Надо продолжать нашу поддержку': командующий британской армией заявил, что Украина победит в войне с Россией

Командующий вооруженными силами Британии адмирал Тони Радакин уверен, что Украина победит в войне в Россией. Партнеры должны продолжать помогать стране для того, чтобы вернуть мир народу Украины.

Об этом он сказал в интервью изданию SkyNews в честь годовщины высадки союзных войск в Нормандии в июне 1944 года. Он провел аналогию между действиями союзников против нацистской Германии и тем, как западные страны объединяются, чтобы помочь Украине бороться с российским вторжением сегодня.

"Мы можем научиться тому, что когда нации объединяются, можно делать удивительные вещи. Это война экономик. Это война логистики. Это война промышленного производства. Это война политической воли. Это все для того, чтобы просто вернуть мир народу Украины", – сказал Радакин.

Адмирал отметил, что Россия имеет продвижение на некоторых участках на фронте и начала новое наступление на Харьковщине, однако напомнил, что с весны 2022 года оккупанты захватили около 17% территории Украины., а по состоянию на сегодня – 11%.

"Так что Россия все еще в дефиците", – сказал он.

Отвечая на вопрос, уверен ли он, что Украина победит, адмирал Радакин сказал: "Я абсолютно уверен".

По его словам, западные партнеры должны продолжать поддержку Киева.

"До конца июня Россия потеряет 500 тысяч человек убитыми и ранеными. У нас уже 800 дней войны, которая, по прогнозам Путина, продлится три дня. Это тяжело для Украины, и мы должны продолжать нашу поддержку", – объяснил свое мнение Радакин.

Также он выразил полную уверенность в том, что Кремль не ищет прямой конфронтации с членами НАТО.

"Путин не хочет войны с НАТО. Путин не хочет ядерной войны. И у нас есть огромное преимущество из-за силы НАТО", – заявил Радакин.

Как сообщал OBOZ.UA, раннее газета Time рассказала, как Тони Радакин помог Украине уничтожить российские военные корабли. Он отложил свой уход с поста начальника штаба обороны на год, чтобы продолжить давать советы Украине.

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