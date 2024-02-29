Должен был уйти в отставку, но изменил решение: Time рассказала, как командующий ВС Британии помог Украине в разработке стратегии уничтожения кораблей РФ

Командующий Вооруженных сил Великобритании адмирал сэр Тони Радакин помог Украине уничтожить российские военные корабли. Он отложил свой уход с поста начальника штаба обороны на год, чтобы продолжить давать советы Украине.

Об этом пишет британская газета Time. Как стало известно, глава вооруженных сил останется на своем посту еще на год после того, как он стал ключевым игроком в помощи Украине в ее планах борьбы с Россией.

58-летний адмирал сэр Тони Радакин должен был уйти в отставку в ноябре этого года, проработав три года на посту начальника штаба обороны. Однако премьер-министр попросил его остаться на этом посту до осени 2025 года. Понятно, что решение Риши Сунака было одобрено королем.

Источники, близкие к Радакину, указали на его "челночную дипломатию" прошлым летом между Вашингтоном и Киевом, в ходе которой он провел ключевые встречи лично с украинскими военными руководителями на фоне беспокойства Белого дома по поводу того, что США оказались слишком тесно вовлечены в войну.

Они сказали, что он смог понять тактические детали сухопутной войны в Украине, а также связать это с более широкой стратегической картиной и необходимостью согласовать военный ответ.

Он приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить стратегию Украины и то, как Запад может помочь. Украинский военный источник сообщил, что его любят за "мудрое стратегическое мышление" и что он помогает стране в составлении боевых планов, не вдаваясь в подробности из соображений безопасности.

Предполагается, что Радакин помог украинским Силам обороны реализовать стратегию по уничтожению российских кораблей и открытию Черного моря, при этом морская торговля Украины, как говорят, возвращается на довоенный уровень.

Источник сообщил, что он также оказал неоценимую помощь в координации поддержки со стороны других высокопоставленных руководителей НАТО.

Радакин, получивший образование в государственной школе и ставший первым морским лордом, получил высшую должность всего за несколько месяцев до вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Он был первым военно-морским командующим, занимавшим эту должность в течение 20 лет. С тех пор он провел армию через период, который многие считают самым опасным со времен окончания холодной войны. Один источник в обороне заявил, что важно сохранить "преемственность", поскольку война в Украине продолжается и всеобщие выборы в Великобритании неизбежны.

Напомним, в Силах обороны Украины показали места в Черном море, где были повреждены или уничтожены корабли Черноморского флота государства-агрессора России. Там подчеркнули, что флот оккупантов продолжает нести большие потери.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сказал, что после того, как Силы обороны Украины совершили ряд успешных атак на корабли России в Черном море, оккупационные войска начали рассредоточивать корабельно-катерный состав и периодически его передислоцируют. Захватчики понимают, что ситуация в Черном море складывается не в их пользу, и пытаются лишний раз не выходить в море.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным украинской разведки, большинство экипажа уничтоженного "Цезаря Куникова" погибло, сам корабль затонул и не подлежит восстановлению. В ГУР также показали кадры уничтожения "Цезаря Куникова" морскими БПЛА.

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