'Враг понимает ситуацию': в ВМС рассказали о состоянии Черноморского флота окупантов после атак ВСУ

После того, как Силы обороны Украины совершили ряд успешных атак на корабли страны-агрессора России в Черном море, оккупационные войска начали рассредоточивать корабельно-катерный состав и периодически его передислоцируют. Захватчики понимают, что ситуация в Черном море больше не на их стороне и пытаются лишний раз не выходить в море.

Об этом сказал спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала FREEДОМ в среду, 21 января. В то же время, оккупанты не могут полностью покинуть акваторию Черного моря, ведь такой шаг можно будет рассматривать как капитуляцию.

Плетенчук сказал, что россияне активно реагируют на ситуацию и перемещают свои корабли в разные пункты базирования – Туапсе, Сочи, Новороссийск.

"Прекрасно понимают опасность, однако вынуждены все равно выполнять задачи в Черном море, покинуть акваторию полностью они не могут себе позволить, потому что тогда это называется словом "капитуляция". Однако стараются лишний раз не выходить в море", – объяснил спикер.

Спикер добавил, что благодаря действиям Сил обороны Украины Москва потеряла треть своего флота в акватории Черного моря.

"Поврежденные или ликвидированные корабли Черноморского флота РФ достаточно сложно заменить, учитывая то, что Босфор закрыт для прохода военных кораблей, в связи с действием Конвенции Монтре 1936 года. Соответственно, не имеет смысла пополнять, потому что даже те корабли, которые есть в наличии сейчас, они не выполняют в полном объеме те задачи, для которых они там присутствуют. Более того, чем больше будет кораблей, тем больше будет целей, тем больше будут потери. И они это прекрасно понимают", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, основные корабли Черноморского флота РФ, носители крылатых ракет, все еще на плаву и до сих пор могут вести огонь по территории Украины. Однако "Калибры" для ударов они уже не используют, рассказал ранее Плетенчук.