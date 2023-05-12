'Надо убить всех носителей украинской идеи': в России размечтались об уничтожении 2 млн украинцев. Видео

Неадекватность русских пропагандистов достигла края. Так, украинофоб Антон Красовский и уроженец Мариуполя, российский певец и журналист Аким Апачев размышляли об уничтожении 2 млн. украинцев.

Видео дня

Такие мнения прозвучали в эфире российского СМИ. Так, Апачев заявил, что в Украине необходимо уничтожить всех носителей национальной идеи, число которых, по его мнению, составляет 10%.

В ответ на это, Красовский, который ранее говорил, что нужно "топить и сжигать промытых украинских детей", стал расспрашивать Апачева:

"Вот ты сейчас сказал: нужно убить 2 миллиона украинцев", – сказал Красовский.

"Я этого не говорил" – ответил Апачев.

"Ты сказал: нужно убить 10% (украинцев. – Ред.)" – утверждает далее Красовский.

"Надо убить всех носителей украинской идеи. Если сейчас Белецкого (основателя полка "Азов". – Ред.) сюда посадит, он через 2 минуты станет настоящим русским человеком, вспомнит все", – заявил пропагандист Апачев.

Так, по мнению российского певца, который ранее снял циничный клип на руинах "Азовстали", оккупанты в Украине должны убить еще 50 тысяч человек.

"Там сейчас нет такого населения. Я думаю, не так много, тысячи еще 50 убить, и все" – заявил Апачев.

Отметим, что Аким Апачев, как известно, является украинцем, выступившим на стороне русской армии. В РФ он известен как военный корреспондент и музыкальный исполнитель, создававший песни об оккупированном Донецке и распространявший пропаганду.

Напомним, ранее пропагандисты сняли клип на руинах "Азовстали" на песню "Пливе кача" на украинском языке. Уроженец Мариуполя, а ныне российский певец и журналист Аким Апачев совместно с малоизвестной исполнительницей Дарией Фрей спели о том, что "забирают себе украинский" как трофей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!