Наелись "русского мира": коллаборанты под видом украинских беженцев бегут в ЕС, но ими уже заинтересовались спецслужбы

После того, как часть территории нашей страны была оккупирована российскими захватчиками, там остались жить как украинцы, фактически ставшие заложниками, так и те, кто с нетерпением ждал прихода РФ. Последние резво бросились оформлять гражданство государства-агрессора и избавляться от украинских документов. Однако не все. Спустя время часть колаборантов оказались под видом украинских патриотов в Польше, Германии, Канаде и даже США. И сейчас такое бегство набирает обороты.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Ожидания VS реальность

Первыми все "прелести" жизни под контролем оккупантов прочувствовали на себе жители части Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым. Именно эти регионы еще в 2014 году оказались оккупированы "ихтамнетами". Но если крымчане до полномасштабного вторжения не имели особого представления, что такое обстрелы, то жители Донбасса уже давно прочувствовали на себе войну.

Одним из форпостов (в том числе идеологических) для российских оккупантов стал Донецк. "Ждунов" из так называемой "ДНР" Москва очень долго кормила обещаниями "сделать Россией" и годами водила за нос. А после того, как "присоединение" все же произошло, предатели Украины рассчитывали на быстрые "мегаперемены".

Например, дончан достало то, что город из красавца-миллионника превратился в обнищавшего родственника. С разграбленными заводами, разрушающейся инфраструктурой, отсутствием нормальной работы и очень низкими зарплатами. Те, кто так ждал "русский мир", верили, что уж теперь-то все изменится и тут будет "настоящая Россия". Однако получилось по-другому.

"Перед началом полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты провели насильственную мобилизацию: тогда были жесточайшие облавы на улицах и рейды по домам. Выгребли практически всех мужчин, а затем с винтовкой Мосина бросили на фронт. За два с лишним года войны – очень много погибших, да и жизнь ухудшилась. Да, старикам, откровенно говоря, стало немного лучше – российские пенсии выше "днровских", но подавляющему большинству, трудоспособному населению – нисколько. Плюс ко всему многие мужчины перешли на нелегальное положение, то есть прячутся от мобилизации. Часть смогли выехать за границу", – поделился собеседник OBOZ.UA в оккупированном областном центре.

По его словам, думать будто все они противники России – ошибочно: "Они просто не хотят воевать и не хотят умирать. Часть из них в одиночку или с семьями выехали в РФ, потому что по-другому никак, а затем уже в другие страны – где им не грозила мобилизация. Оставаться в России было опасно".

Это была первая волна беженцев с оккупированных территорий преимущественно в страны Европы.

Маскировка под патриотов

Фишку с тем, что нужно притвориться патриотами Украины, колаборанты просекли очень быстро. В 2022 году очень много стран бросились на помощь Украине, беженцам обеспечивали бесплатным жильем, одеждой, самым необходимым и, что очень важно, платили пособия. О таких суммах в евро жители оккупированной части Донбасс могли только мечтать. И это оказалось их шансом, которым они и воспользовались.

Собеседник OBOZ.UA в украинской разведке утверждает, что выезжали даже жены с детьми тех, кто служит в российских оккупационных войсках.

"Это наиболее хитрые. Женщины не светились в социальных сетях, максимум постили цветочки и поздравления с праздниками. То есть, их пророссийские взгляды не на виду. А так как женщины остались практически без средств к существованию после того, как их мужья отправились служить, то и нашли такой выход. Однако это небольшой процент коллаборанток, большинство все же боятся выезжать", – говорит офицер.

Выехавшие с оккупированной территории, опасаясь проблем, резко превратились в патриотов Украины. И даже незнание украинского языка не стало преградой – в тех же странах Балтии хорошо знают, что Крым, Донецкая и Луганская области преимущественно русскоязычные.

Причем дошло до того, что выезжали даже те, кто непосредственно работал на оккупационную власть. Например, крымский коллаборант Максим Доненко. До 2014 года он работал в Министерстве образования и науки АРК. А когда полуостров захватила Россия, то продолжил трудиться в сфере образования, но уже на оккупантов, которые доверили ему довольно высокую должность.

Доненко возглавил "Центр оценки и мониторинга качества образования" в Симферополе. Фактически тот самый центр, который организовывал и контролировал сдачу экзаменов школьниками по российской программе. Там, где "Крым – это Россия", где "Украины как государства никогда не существовало" и т. п.

Как и у многих коллаборантов, у Максима сохранились украинские документы. Скорее всего, именно по ним он и отправился в Канаду под видом беженца вместе с женой и дочкой. Теперь они живут в Виннипеге.

Но коллаборанты преимущественно выезжали (и выезжают) в Европу – в те страны, где, по их мнению, наиболее удачные условия для украинских беженцев. И несмотря на то, что в 2024 году некоторых странах ситуация изменилась, помощь начали урезать, сейчас с оккупированной территории Украины началась новая волна "исхода".

По словам собеседницы OBOZ.UA в оккупированном Мелитополе, из-за близости боевых действий часть местных коллаборантов сейчас готовится к переезду в страны ЕС.

"Выезжать, понятное дело, будут через Россию, но вот оставаться там не хотят, чтобы не отправили воевать. Ведь все они получили паспорта РФ. Некоторые не собираются оставаться за границей навсегда – планируют пересидеть", – говорит женщина.

По ее словам, с выездам особых проблем нет: "Разве что дорога будет долгой. А в остальном все реально. Никакой изоляции, как кто-то может подумать, нет. Комфортабельные микроавтобусы каждый день курсируют по разным направлениям. Главное, чтобы были украинские документы, а также деньги, – и можешь поехать куда угодно".

По данным источников OBOZ.UA, сейчас активизировался выезд и с оккупированной части Донецкой области, где идут горячие бои, а также из Крыма – на полуострове становится все более неспокойно.

По состоянию на сегодняшний день в ЕС временной защитой пользуются более четырех миллионов граждан Украины. Сколько из них реально нуждается в помощи, а не маскируется под патриотов – не скажет никто.

Опасность в том, что среди переехавших за границу коллаборантов может быть агентура российских спецслужб. По словам нашего собеседника в разведке, высокая вероятность, что спустя время они начнут выполнять те или иные задачи врага по сбору информации – например, о путях поставок военной помощи Украине и так далее. И это добавляет головной боли уже европейским спецслужбам, которые сейчас плотно работают над этой проблемой вместе с украинскими.