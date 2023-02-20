Наемники ЧВК ''Вагнер'', которых везли в Украину десятками автобусов, обустроились в тылу на базах отдыха под Мелитополем – СМИ

Наемников частной военной компании "Вагнер" массово заселяют на базы отдыха под Мелитополем. Накануне их десятками автобусов свозили в Запорожскую область.

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Более 43 автобусов в сопровождении внедорожников с символикой ЧВК "Вагнер" проехали по Каховской трассе на Запорожский фронт. Об этом сообщает Telegram-канал "Риа Мелитополь" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Примечательно, что по пути террористы сделали остановку в Мелитополе и провели "фотосессию" в стиле кадыровцев, чтобы показать, что наемники якобы приехали на передовую. Однако после такой показухи сотни наемников вернулись в глубокий тыл и засели на базах отдыха.

Местные СМИ отметили, что "вагнеровцы" поселились на Азовском побережье в Новоконстантиновке. По предварительным данным, в поселок завезли около 200 террористов.

"Убийц видели в пансионате Металлург. Не исключено, что вагнеровцы расселились и по другим базам отдыха", – говорится в сообщении.

Напомним, Россия перебросила на Запорожское направление новую партию наемников ЧВК "Вагнер". 43 автобуса с завербованными осужденными заметили в оккупированном Мелитополе.

Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении армия страны-агрессора РФ активно готовится к обороне. Противник не только стягивает туда живую силу, но и строит целые подземные "города". В частности, это происходит в Мелитопольском районе.

Как сообщал OBOZREVATEL, наемники ЧВК "Вагнер" жалуются на большие потери после того, как министерство обороны РФ полностью отрезало их от поставок боеприпасов. А владелец ЧВК бизнесмен Евгений Пригожин, очевидно, проводит информационное контрнаступление против российской военной элиты.