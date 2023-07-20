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Блог | Наемники ЧВК "Вагнер" в Беларуси: на границе врагу мы приготовили неожиданности
Ми знаємо, що на територію Білорусі останнім часом прибувають найманці ПВК "Вагнер". Але вже зараз ми реагуємо та створюємо такі умови, щоб державний кордон України був повністю непрохідним для ворожих сил.
Зокрема на Чернігівщині тільки на одному з напрямків вирито понад 40 км протитанкового рову. Утворено понад 30 тисяч усіляких мінних пасток для ворожих сил.
Якщо вони намагатимуться ступити своїм брудним чоботом на українську землю - їх чекатиме смерть.
Ми додатково підсилимо ділянки державного кордону невибуховими та вибуховими загородженнями, які будуть несподіванками для ворога.
Рухаємось далі!
Слава Україні!
Разом переможемо!
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