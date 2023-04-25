Наев рассказал, сколько войск РФ сосредоточила у северной границы Украины: есть ли риск вторжения

Страна-агрессор Россия удерживает несколько своих военных группировок на границе с северными регионами Украины. Это примерно 20 тысяч оккупантов, рассредоточенных на территории РФ и Беларуси, но пока нет признаков того, что они формируют ударные группы для вероятного нападения с этого направления.

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Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью "Укринформу". По его словам, ситуация на северных рубежах государства полностью контролируется Силами обороны.

Вместе с тем, говорит военачальник, враг продолжает систематические обстрелы из артиллерии границ Сумщины и Черниговщины. Также российские военные ведут воздушную разведку, чтобы в дальнейшем наносить огневое поражение по объектам критической гражданской инфраструктуры Украины и разоблачать нашу систему противовоздушной обороны.

По словам Наева, преимущественно российские военные преступники наносят удары по украинским военным объектам и инфраструктуре. Однако в результате этих обстрелов есть многочисленные случаи разрушения именно гражданских зданий и жертвы среди мирного населения.

"К действиям на северном направлении враг привлекает две группировки прикрытия государственной границы, развернутые в южной части Беларуси и на территориях Брянской и Курской областей РФ, общей численностью около 17 тысяч человек", – говорит командующий Объединенными силами.

Также на беларуских полигонах присутствует российский контингент так называемой региональной группировки войск – их там около 2800 захватчиков. Кроме живой силы, на военных аэродромах республики продолжают базироваться самолеты и вертолеты из арсенала воздушно-космических сил ВС РФ.

Наев уверяет, что ныне анализ боевого состава этих вражеских группировок, их расположение и деятельность на пограничье свидетельствуют об отсутствии признаков формирования каких-либо наземных ударных группировок.

"Но, несмотря на это, мы продолжаем усиливать Северную группировку войск, готовим резервы. Осуществляем мониторинг обстановки, перевооружаемся на более современные иностранные образцы, совершенствуем длительные фортификационные сооружения, повышаем плотность минирования территории пограничных полос, обучаем людей", – заявил командующий Объединенными силами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наев рассказал, что Силы обороны постоянно укрепляют границу Украины на севере. Там военные обустраивают противотанковые минные поля, устанавливают заграждения с тысячами мин.

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