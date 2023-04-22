Украина укрепляет границу на севере и устанавливает минные поля: Наев рассказал о ситуации

Украинские военные регулярно укрепляют границу Украины на севере. В частности, только за прошедшую неделю было установлено несколько десятков противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 6,5 тыс. мин.

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Об усилении обороны в Telegram сообщил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Он отметил, что в рамках работ по укреплению границы также было вырыто около 3 тыс. метров траншей и 4,5 тыс. метров противотанковых рвов вдоль государственной границы.

Также украинские защитники оборудовали несколько десятков перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для техники.

Наев заверил, что ситуация в Северной операционной зоне остается контролируемой.

Напомним, ранее Наев показал, как на севере страны украинские воины отрабатывают тактику и готовятся к условиям реального боя психологически. На специальных полигонах для защитников создали условия максимально приближенные к боевым.

В учебной программе предусмотрена проработка тактики боя в разных условиях. Воины проходят полосы препятствий, учатся оказывать помощь и эвакуировать раненых собратьев, овладевают техникой и вооружениями и тренируются уничтожать вражескую "броню" и занимать круговую оборону.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на северных рубежах Украины уже несут боевое дежурство американские зенитные ракетные комплексы Avenger. Эти ЗРК способны сбивать вражеские крылатые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты на малых высотах;

– Наев заверил: украинская разведка проводит тщательный мониторинг боевой готовности армии Беларуси и располагает всей информацией о ее шагах. Украинские защитники всегда готовы начать оборону и сдерживание противника.

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