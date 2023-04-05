Американский ЗРК Avenger уже на боевом дежурстве: Наев рассказал о защите северных границ. Видео

Американские зенитные ракетные комплексы Avenger уже несут боевое дежурство на севере Украины. Эти ЗРК способны сбивать вражеские крылатые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты на малых высотах.

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Полученные от США системы лично испытал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Командования ОС ВСУ (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Испытываем технику американского производства Avenger, по-украински "Мститель". Это система ПВО, которая выполняет задачи по обнаружению и уничтожению средств воздушного нападения, таких как "шахеды" и крылатые ракеты врага", – сказал Наев.

Он добавил, что ЗРК Avenger уже находятся на боевом дежурстве в Северной операционной зоне.

Они способны обеспечить мобильную ПВО малой дальности для объектов гражданской инфраструктуры, подразделений Сектора безопасности и обороны.

Avenger оснащен тепловизионным прицелом, который обеспечивает обнаружение целей в ночное время, вооружен ракетами FIM-92 Stinger и крупнокалиберным пулеметом M3P Browning AN/M3, рассказали военные, работающие с американским ЗРК.

"Парни, обучавшиеся на этой систему, прошли подготовку в Германии, они полностью готовы к управлению. Благодарю наших партнеров и свидетельствую, что техника проста и очень легка в управлении. Движемся дальше, вместе победим", – сказал Наев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ноябре Пентагон объявил о пакете вооружения для Украины на сумму до 400 миллионов долларов, в который вошли ЗРК Avenger.

– США пообещали Украине системы ПВО С-UAS с лазерным наведением, которые помогут защитить Украину от "шахедов". Всего ВСУ получат 10 таких комплексов.

– Подробнее о ЗРК Avenger читайте в материале по ссылке.