''Нет второстепенных задач'': появилось мощное видео тренировок украинских военных на севере

На севере нашего государства украинские воины отрабатывают тактику и готовятся к реальному бою психологически. На специальных полигонах для защитников создали условия, максимально приближенные к боевым.

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Впечатляющее видео с учений опубликовал Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Он подчеркнул, что тренировки сегодня, в ходе которых воинам приходится одерживать победы над собой, будут спасать жизнь и приблизят победу над врагом завтра.

"Дополнительные стрессовые нагрузки помогают выработать у бойцов устойчивость на поле боя. Мы понимаем, что военное мастерство – это не творение судьбы и не дар жизни. Ее оттачивают кропотливым трудом и ежедневными победами над собой. В ежедневных тренировках растет сила духа, крепнет воля и закаляется характер. Нет второстепенных задач. Есть цель, которую нужно достичь с наименьшими моральными и физическими потерями. Это результат долговременных тренировок, в ходе которых оттачиваются знания, умения и навыки", – отметил Наев.

В учебной программе предусмотрена проработка тактики боя в разных условиях. Воины проходят полосы препятствий, учатся оказывать помощь и эвакуировать раненых побратимов, овладевают техникой и вооружениями, тренируются уничтожать вражескую "броню" и занимать круговую оборону.

И все это – в максимально приближенных к боевым условиям: в огне, под пулеметные очереди и канонаду взрывов, звучащих прямо рядом с бойцами.

Как пояснил на видео офицер проходящим обучение военным, в программу подготовки ее разработчики максимально попытались добавить эффекты настоящего боя, чтобы подготовить мужчин к тому, что может ждать их на поле битвы.

И подготовить, прежде всего, психологически.

"Главное – чтобы не боялись. Потому что мы украинцы. Нам бояться нельзя", – исчерпывающе прокомментировал обучение один из участников.

По словам Наева, такие участки обустраиваются по всей северной операционной зоне. Их предназначение заключается в повышении общего уровня обученности личного состава и психологической подготовке воинов к настоящей войне.

Напомним, ранее Наев рассказал о защите северных границ. В частности, он сообщил, что на боевое дежурство на севере уже заступил американский зенитный ракетный комплекс Avenger.

Эти ЗРК способны сбивать вражеские крылатые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты на малых высотах.