Наев вручил награды военным, получившим ранения на передовой в боях против России. Видео

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев 28 января вручил награды украинским воинам, которые получили ранения в боях за Украину и сейчас проходят лечение. Среди награжденных – защитник Мариуполя Богдан Крылов, проведший в российском плену 8 месяцев и вернувшийся домой во время обмена 1 декабря 2022 года.

Видео дня

Также награды получили прикованный к постели после ранения под Авдеевкой Виталий Шумей и раненый участник боев на Черниговщине и востоке Украины Петр Шиленко. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Отличия военным, получившим ранения и сейчас лечащиеся, вручил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Среди награжденных – Богдан Крылов, попавший в Мариуполе в плен и проведший там восемь месяцев. Также Виталий Шумей, получивший тяжелое ранение под Авдеевкой и уже пять месяцев прикованный к постели. Все это время восстанавливаться ему помогает отец. Получил награду и Петр Шиленко из Козельца. Он пошел служить добровольцем в марте 2022 года, был на Черниговщине, затем на востоке Украины. Там получил ранение", – рассказал Штефан.

Детали о защитниках, получивших отличия от Наева, сообщили журналисты "Общественного".

Так, морпех 501 батальона морской пехоты Богдан Крылов получил награду командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины "За службу и победу".

"Очень приятно, что люди знают о нас, что мы есть, и, как говорится, награды своих героев ищут. Приятно очень, очень приятно, неожиданно, вообще неожиданно. Вчера сказали, я даже и не знал", - поделился с журналистами эмоциями воин.

В начале агрессии России в 2014-м году Богдан служил в Крыму на тральщике "Чернигов". После оккупации полуострова РФ экипаж судна вышел на подконтрольную Украине территорию. В 501 БМП Крылов служит с 2016 года.

В 2018 году Богдан получил тяжелое ранение в ногу, когда спасал товарища. Лечение воин проходил в Германии в 2018-м, затем в 2020-м. Сейчас он в третий раз собирается к немецким врачам – чтобы продолжить лечение и достать из ноги установленную ранее пластину.

Начало полномасштабной войны Крылов с побратимами встретил в Широкино Донецкой области. Его батальон защищал Мариуполь. Там воин попал в плен к российским оккупантам, где провел следующие 8 месяцев жизни.

"Было очень плохое отношение, допросы, которые проводились с помощью шокера, динамо-машинки, ну и палок. Издевались каждый день, есть не давали нормально, в камерах постоянно сидели. Сидели, как мумии, не двигались. Пропаганда очень большая идет. Они думают, что освобождают нас от фашизма, нацизма, и они в это верят, вообще грустно", – вспоминает Богдан.

Дома его все эти месяцы ждали любимая жена и сын. Обменяли Крылова 1 декабря. В настоящее время он проходит реабилитацию после контузии и ранения. И говорит, что хочет возвратиться на службу.

Награду от Командующего Объединенных сил ВСУ получил также воин Петр Шиленко. Уроженец Козельца, он отправился на защиту Украины добровольцем в марте 2022 года. Участвовал в деоккупации Черниговщины, далее – защищал восток Украины. В Донецкой области Петр и получил ранение.

"В 10 утра 14 числа, на старый новый год, со стороны Донецка прорвали позицию нашу, начали наших обстреливать, как-то так. Страшно. Страшно ребенка не увидеть. Очень большой страх. Ну а так держимся. Жаль побратимов своих", — упоминает о боях Шиленко.

Наев отметил и защитника Украины Виталия Шумея. В Вооруженные силы Украины воин пришел еще в 2014 году - и с тех пор защищал родную землю от российских захватчиков. Продолжил это делать и тогда, когда на смену гибридной войне пришла полномасштабная. В феврале-марте подразделение Виталия освобождало Киевщину и Черниговщину. Затем воин отправился на восток.

В августе, в бою под Авдеевкой Виталий Шумей получил тяжелое ранение. Врачи диагностировали минно-взрывную травму и перелом черепа с обеих сторон. С тех пор уже более пяти месяцев Виталий прикован к постели.

И все это время от воина не отходит его отец. Сергей Шумей во что бы то ни стало пытается поставить сына на ноги. Он и получил награду вместо сына.

"Для меня это то, что государство нас не забывает. Это очень нам приятно. И что звонят и общаются с нами, для меня это большой плюс. Для меня как отца – это большой плюс. Я уже пять месяцев с ним, пошел шестой месяц, сижу", - говорит отец Виталия.

Сейчас, рассказывает он, появилась надежда, что Виталий сможет поехать на реабилитацию за границу.

"Мы надеемся, нами заинтересовались и Германия, и Великобритания, и Америка. Пообещал футбольный клуб "Шахтер" помочь нам", - сказал Сергей Шумей.

Как отметил сам генерал Наев, он считает награждение воинов очень важным. Это ведь и поддержка, и мотивация.

"Обязанность любого командира – заботиться о своих подчиненных. И это касается тех побратимов, которые получили ранения или боевые травмы и находятся на лечении. Награждение бойцов – это тоже весомый аспект, это мотивирует военнослужащего еще больше раскрывать свои способности на поле боя", - отметил командующий Объединенными силами ВСУ.

Также Наев вручил награды медикам, помогающим поправиться раненым украинским героям.

Напомним, ранее раненый в боях за Украину актер-воин Дмитрий Линартович рассказал о боевом опыте и ранениях. 10 января он получил ранения в боевых действиях под Соледаром в Донецкой области. В разговоре с журналистами, навестившими Линартовича в госпитале, воин подчеркнул, что уверен в победе нашей страны в войне. Украинские воины, отметил он, обладают очень сильной мотивацией, чего нет у россиян. Как метко выразился актер, "у наших бойцов есть вдохновение сероманца и казака".