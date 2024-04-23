'Находила нужные слова и подход к каждому': на фронте погибла боевой медик с Полтавщины. Фото

На войне против российского зла в Украине погибла боевой медик Ирина Новик из Полтавской области. Она присоединилась к медикам ВСУ с самого начала полномасштабного вторжения врага и спасла много жизней наших защитников.

О потере сообщили ее коллеги с гражданской работы, а также пациенты. С защитницей простились 23 апреля в столице.

Новик Ирина Андреевна была родом города Хорол, где окончила местную ОШ №3. С 2002 года работала в Центре первичной медико-санитарной помощи №2 Оболонского района города Киева.

"Ее очень любили и коллеги, и пациенты. Один из лучших врачей Центра. Печаль и боль, уходят лучшие… Чуткая, безотказная, преданная своему делу, всегда готова прийти на помощь. Находила нужные слова и подход к каждому. Улыбающаяся, открытая и невероятно искренняя…" – вспоминают об Ирине коллеги.

Женщина была терапевтом, пациенты называли ее врачом от Бога и своей Героиней.

"Очень талантливый в своей стихии врач. Очень добрая, искренняя, вежливая, всегда помогала, никогда не отказала. Не верится, что это произошло. Соболезнования семье и всем, кто ее знал. Это очень больно терять таких лучших людей! – написал в Facebook один из пациентов.

С первых дней полномасштабной войны Ирина Новик добровольцем вступила в ряды медиков ВСУ. Вместе с посестрами спасала украинских воинов на Кременском направлении фронта. За отличную службу боевой медик получила повышение.

"Ира была очень светлая и очень боевая, действительно офицер... После Кременной стала начмедом. Постоянно ссорилась, когда ребята оставляли ее на стабпункте, а сами ехали без нее для эвакуации. А сколько они с Дашей жизней спасли, вам и не передать..." – рассказали побратимі погибшей.

Хорольская территориальная громада тоже выразила искренние соболезнования родными, близкими, друзьями, боевыми побратимам и посестрами Ирины.

"Она смотрела в глаза смерти, спасла не одну жизнь, но стала небесным Ангелом. Вечное уважение и память Ирине, погибшей смертью храбрых!" – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте возле Часового Яра погиб 34-летний боевой медик Андрей Ревута – начальник медицинской службы 5-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В мирной жизни он был стоматологом, а на фронте спасал жизни защитников.

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