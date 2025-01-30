Находится в критическом состоянии: появились данные парня, пострадавшего в результате удара РФ по Сумам

В результате российского удара по жилой многоэтажке в Сумах 30 января погибли четыре человека, еще девять жителей получили ранения. Трое находятся в тяжелом состоянии, среди них – 17-летний Денис Журба.

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Парень сейчас борется за жизнь в больнице. Об этом сообщили в КУ Сумская специализированная школа I-III ступеней №17.

Денис Журба выпускник школы №17. Его состояние пока критическое, и только скорейшее лечение дает шанс на спасение. Семья парня нуждается в финансовой поддержке для его лечения.

"30.01.2025 в результате попадания вражеского шахеда в жилую многоэтажку тяжелые телесные повреждения получил выпускник нашей школы Журба Денис. Состояние парня критическое, и только благодаря быстрому лечению есть шанс на спасение его жизни", – говорится в сообщении.

Перевести средства можно на карту мамы Дениса:

4149 5100 4761 7297 (Журба Юлия)

Также открыт сбор через Monobank с согласия семьи: https://send.monobank.ua/jar/6iqGkG3oTF

Напомним, в ночь на 30 января войска страны-агрессора РФ атаковали "Шахедами" Сумы. Один из вражеских дронов попал в жилую многоэтажку: четыре человека погибли, девять травмированы, в том числе ребенок.

Спасатели прибыли на место оперативно. Сначала из-под завалов извлекли тела супругов. Впоследствии в разрушенном доме обнаружили еще двоих погибших. Всего в результате удара погибли четыре человека, еще девять получили ранения.

Дом, в который попал "Шахед", имеет панельную конструкцию, поэтому высок риск дальнейшего обвала. Все жители были срочно эвакуированы.

Ранее сообщалось, что 29 января враг ударил по Купянску Харьковской области. В результате очередных обстрелов пострадали медики.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 января российские кафиры атаковали Киев ударными дронами, в столице работала ПВО. Утром стало известно о падении обломков российского БПЛА у станции метрополитена в Дарницком районе столицы.

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