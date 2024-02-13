Наибольшая ответственность за провал "Минска" лежит на России – Франция в ООН

Российская Федерация несет наибольшую ответственность за провал Минского переговорного процесса. Целью Москвы изначально была дестабилизация ситуации в Украине.

Об этом на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 12 февраля, в годовщину подписания Минских договоренностей, заявила заместитель постоянного представителя Франции при ООН Наталья Бродхарст. Ее процитировал "Укринформ". Отметим, что указанное заседание созвали представители Москвы.

Дипломат заявила, что РФ "в течение семи лет способствовала росту напряжения на Донбассе".

В 2016-м Россия вышла из механизма проверки соблюдения прекращения огня. В Кремле также способствовали тому, чтобы решения, принятые во время Парижского саммита в декабре 2019 года, не были введены.

"Она [Россия] отказалась чистосердечно вести переговоры, утверждая, что выступает посредником, хотя явно являлась стороной конфликта. Ее целью изначально была дестабилизация Украины", – подчеркнула Бродхарст.

По ее мнению, до 24 февраля 2022 года, когда российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину, "существовала возможность мирного урегулирования".

"Франция и Германия прилагали много усилий в переговорах в рамках Нормандского формата. В течение дней и недель, предшествовавших вторжению, президент Франции и канцлер Германии активизировали усилия по деэскалации. Оба государства без устали и искренне с 2015 по 2022 годы пытались помочь России и Украине найти общую позицию для внедрения Минских соглашений", – добавила дипломат.

Как писал OBOZ.UA, в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека заявляется, что в январе 2024 года по меньшей мере 641 гражданское лицо пострадало или было убито в результате российских атак в Украине.

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