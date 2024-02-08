ООН: в январе из-за российских обстрелов погибли или были ранены более 640 мирных украинцев

По меньшей мере, 641 гражданское лицо пострадало или было убито в результате российских атак в Украине в январе 2024 года. Это свидетельствует о дальнейшем нарастании числа жертв среди гражданского населения с декабря 2023 года.

Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. В частности, подтвержденные потери среди гражданского населения в январе превысили показатели ноября 2023 года на 37 процентов.

Как отмечается, рост числа пострадавших среди гражданского населения в январе явился следствием увеличения атак российских вооруженных сил по всей территории страны с использованием ракет и боеприпасов.

Эти атаки в районах, расположенных отдаленно от линии фронта, также повлекли за собой увеличение количества раненых и погибших среди детей. Семьи составляют значительную часть потерь в таких районах, поскольку многие семьи с детьми были эвакуированы из прифронтовых населенных пунктов. Верховный комиссар ООН по правам человека подтвердил, что в январе были зафиксированы случаи ранения или гибели 40 детей, в то время как в ноябре было 18 детей.

Число жертв среди гражданского населения также возросло на территории, находящейся под оккупацией Россией, в том числе в результате атаки на город Донецк 21 января.

В общей сложности в течение почти двух лет российской агрессии против Украины, миссия ООН зафиксировала по официальным данным гибель более 10 тысяч гражданских лиц и ранения около 20 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что страна-террорист РФ в среду, 7 февраля, атаковала Киев ракетами. В результате обстрела в городе частично исчез свет, из-за падения обломков возник пожар, есть около 40 пострадавших и четверо погибших.

Как сообщал OBOZ.UA, рано утром 7 февраля в разных городах Украины раздались взрывы. Россия устроила против нашего государства очередную массированную атаку, запустив ракеты разных типов.

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