'Наибольшее внимание – вопросам логистики': Сырский провел совещание с командирами подразделений на Покровском и Очеретинском направлениях. Фото

На Покровском направлении российские оккупанты не оставляют попыток прорваться к жилой застройке, многоквартирным домам и закрепиться там для расширения зоны контроля. Украинские воины продолжают наносить врагу значительные потери, локализуя его передвижения.

Об этом 14 ноября сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он провел рабочее совещание с командирами подразделений, которые ведут боевые действия на Покровском и Очеретинском направлениях.

В частности, в совещании участие приняли ответственные за боевые действия непосредственно в районе Покровско-Мирноградской агломерации, отметил главнокомандующий.

"Заслушал доклады по оперативной обстановке в полосах ответственности. Противник не оставляет попыток прорваться к жилой застройке, многоквартирным домам и закрепиться там для расширения зоны контроля. Учитывая это, наработали комплекс мер по противодействию планам врага", – рассказал Сырский.

Главнокомандующий отметил, что наибольшее внимание уделяли вопросам устойчивой логистики Сил обороны, а также противодействию применению российских FPV-дронов, разведывательных беспилотников, артиллерии и минометов. Были согласованы дополнительные варианты действий на случай изменения ситуации на поле боя.

Сырский отметил, что на Покровском и Очеретинском направлениях украинские воины продолжают наносить противнику значительные потери в живой силе и технике, эффективно локализуя передвижения российских подразделений.

"Наши командиры действуют с обязательным учетом необходимости сохранения жизни и здоровья подчиненного личного состава", – подчеркнул главком.

Ситуация на Покровском направлении

Покровское направление остается главным в контексте наступления противника. Здесь фиксируется наибольшее количество штурмов российских оккупантов. На этом направлении сосредоточена значительная часть группировки врага, он пытается воспользоваться сложными погодными условиями.

На подступах к Покровску и непосредственно в городской застройке продолжается постоянная борьба с малыми штурмовыми пехотными группами противника.

"Нашими основными задачами остаются постепенное взятие под контроль определенных районов, поддержка и защита имеющихся логистических путей, а также организация дополнительных – для своевременного обеспечения наших защитников всем необходимым и бесперебойной эвакуации раненых", – отметил Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные продолжают держать оборону Покровско-Мирноградской агломерации в Донецкой области, ситуация там остается сложной и изменчивой. Однако, несмотря на это, логистика в Мирноград осуществляется.

