'Найти и уничтожить!' Зеленский показал героическую работу украинских артиллеристов. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил защитников 47-й бригады за их эффективную работу и защиту территорий Украины в Запорожской, Донецкой и Сумской областях. Он подчеркнул, что гордится храбростью и точностью всех наших воинов-артиллеристов.

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Об этом лидер государства написал в своем Telegram-аккаунте. Президент также отметил, что на эмблеме 47-й отдельной артиллерийской бригады присутствует лозунг: "Найти и уничтожить". И на поле боя бойцы бригады действуют именно по этому принципу.

"Благодарю воинов 47-й бригады за эффективную защиту нашей земли в Запорожской, Донецкой и Сумской областях, за силу в наших северных регионах. Слава каждому и каждой, кто защищает Украину! Слава Украине", – написал Зеленский.

Ранее президент по случаю Дня памяти защитников Украины почтил память погибших воинов. Глава государства подчеркнул, что воины ценой собственных жизней отстаивают право Украины быть среди свободных наций. Зеленский подчеркнул, что нет слов, которых было бы достаточно, чтобы описать силу, величие и самопожертвование Героев, которые остаются навечно в бою.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 500-й день полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, президент Владимир Зеленский приехал на остров Змеиный, ставший символом несокрушимости нашего народа.

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