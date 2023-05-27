newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Налет вражеской авиации стал роковым: на фронте погиб молодой минометчик с Тернопольщины. Фото

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
13,4 т.
Налет вражеской авиации стал роковым: на фронте погиб молодой минометчик с Тернопольщины. Фото

Защищая Украину, 23 мая пал в бою минометчик из Тернопольщины Василий Грабовский. Он погиб во время вражеского авиационного удара неподалеку от Кременной в Луганской области.

Видео дня

Воину было всего 30 лет. Трагическое известие сообщил председатель Збаражского городского совета Роман Поликровский.

Налет вражеской авиации стал роковым: на фронте погиб молодой минометчик с Тернопольщины. Фото

"С грустью оповещаем, что 23 мая вблизи населенного пункта Кременная Северодонецкого района Луганской области во время авиационного обстрела погиб наш земляк, житель села Синяговка, 30-летний солдат-минометчик Василий Грабовский. Жители Збаражской общины разделяют горе семьи и высказывают соболезнования всем близким, друзьям Василия", – отмечено в сообщении.

Налет вражеской авиации стал роковым: на фронте погиб молодой минометчик с Тернопольщины. Фото

Время возвращения тела павшего Героя на малую родину и дата прощания с ним пока неизвестны. Об этом местные власти обещают сообщить дополнительно.

У воина осталась маленькая дочь.

Налет вражеской авиации стал роковым: на фронте погиб молодой минометчик с Тернопольщины. Фото

Напомним, под Бахмутом погиб молодой защитник из Кривого Рога Артем Сальник. Он отдал жизнь за свободу и независимость нашей страны 26 апреля. Погиб воин в бою у населенного пункта Ступочки на Бахмутском направлении Донецкой области.

Первым о горькой потере сообщил отец Артема Анатолий Сальник. В городе он известен как фотограф. Однако с началом войны взял оружие в руки, чтобы защитить Родину от оккупантов, и продолжает это делать – отныне и за себя, и за сына, павшего в бою.

На днях стало известно о гибели молодого штурмовика Ивана Горенка, который неделю не дожил до своего 25-летия: в сеть попал его последний бой под Бахмутом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!