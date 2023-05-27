Налет вражеской авиации стал роковым: на фронте погиб молодой минометчик с Тернопольщины. Фото

Защищая Украину, 23 мая пал в бою минометчик из Тернопольщины Василий Грабовский. Он погиб во время вражеского авиационного удара неподалеку от Кременной в Луганской области.

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Воину было всего 30 лет. Трагическое известие сообщил председатель Збаражского городского совета Роман Поликровский.

"С грустью оповещаем, что 23 мая вблизи населенного пункта Кременная Северодонецкого района Луганской области во время авиационного обстрела погиб наш земляк, житель села Синяговка, 30-летний солдат-минометчик Василий Грабовский. Жители Збаражской общины разделяют горе семьи и высказывают соболезнования всем близким, друзьям Василия", – отмечено в сообщении.

Время возвращения тела павшего Героя на малую родину и дата прощания с ним пока неизвестны. Об этом местные власти обещают сообщить дополнительно.

У воина осталась маленькая дочь.

Напомним, под Бахмутом погиб молодой защитник из Кривого Рога Артем Сальник. Он отдал жизнь за свободу и независимость нашей страны 26 апреля. Погиб воин в бою у населенного пункта Ступочки на Бахмутском направлении Донецкой области.

Первым о горькой потере сообщил отец Артема Анатолий Сальник. В городе он известен как фотограф. Однако с началом войны взял оружие в руки, чтобы защитить Родину от оккупантов, и продолжает это делать – отныне и за себя, и за сына, павшего в бою.

На днях стало известно о гибели молодого штурмовика Ивана Горенка, который неделю не дожил до своего 25-летия: в сеть попал его последний бой под Бахмутом.