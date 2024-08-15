Наложилось несколько факторов: Хара объяснил, в чем интерес Китая в мирных переговорах между Украиной и Россией

Китай преследует исключительно собственные интересы в мирных переговорах между Украиной и Россией, поэтому фактически исключил вопросы территориальной целостности Украины по последним "мирным" инициативам. Главной целью КНР является устранение Соединенных Штатов с позиции мирового лидера, чтобы занять это место самостоятельно.

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Через посредничество между Россией и Украиной Китай стремится заручиться поддержкой стран, занимающих нейтральную позицию по поводу войны. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал Александр Хара, эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Центра оборонных стратегий.

"Китай, напомню, имеет 13 триллионов долларов внешнего долга и большие проблемы в своей экономике, то есть определенная нестабильность. Не в первую очередь это происходит из-за удаления западных экономик от китайской, потому что Запад стремится обезопасить себя. И, собственно, поэтому китайцы хотят такими мирными инициативами улучшить свое внешнеполитическое положение", – рассказал эксперт.

По его словам, Китай продолжит поддерживать Россию, поскольку их национальные интересы совпадают. В частности, это уменьшение влияния Запада, усугубление собственного политического и военного потенциала, а также решение проблем в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Лидер КНР Си Цзиньпин поставил задачу своим военным до 2027 года быть в состоянии выполнить любую задачу, а на китайском языке это означает захват Тайваня. Собственно, здесь Россия является инструментом для Китая. Пока она воюет с Украиной, а Запад помогает ее сдерживать, это означает, что ресурсы и внимание Соединенных Штатов и европейцев сосредоточены здесь, в Европе.

И это, кстати, та причина, по которой определенная часть из лагеря Трампа говорит, что пусть европейцы помогают Украине справиться с Россией, а мы должны сосредоточиться на азиатском регионе, потому что Китай наращивает свои мышцы", – рассказал Александр Хара.

По мнению эксперта, поскольку стратегические интересы КНР и РФ совпадают, Китай вряд ли позволит России проиграть в этой войне и пытается помочь ей. Однако угроза вторичных санкций, уменьшение инвестиций в Китай и ограничение доступа к западным технологиям сдерживают Пекин от открытой поддержки России вооружением и техникой.

Китай помогает экономически, покупая российские энергоресурсы по низким ценам и поставляя товары двойного назначения, но делает это осторожно, чтобы избежать жесткой реакции со стороны западных стран.

Напомним, что в министерстве иностранных дел Китая отреагировали на начало активных боевых действий в Курской области РФ. В ведомстве заявили, что "приняли к сведению соответствующую ситуацию". В китайском дипломатическом ведомстве заявили, что все стороны конфликта должны соблюдать принципы, которые не приведут к эскалации. В частности, в Пекине считают, что поле боя не должно расширяться и все стороны конфликта не должны прибегать к борьбе.

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