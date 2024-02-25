'Нам будет сложно': Зеленский предупредил украинцев об опасном периоде

Украинцев в ближайшее время ожидает опасный период. Примерно это будет март-апрель 2024 года.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский предупредил на пресс-конференции. Она прошла в воскресенье, 25 февраля, в Киеве.

"Мы будем проходить разные волны. И политические, и экономические. Переломным моментом станут выборы в США. После этого мы будем понимать, что делать дальше. Россия будет готовить контрнаступательные действия в конце мая. Возможно, в начале лета. Если смогут. Мы будем готовиться", – отметил Зеленский.

По словам президента, дополнительное оружие очень помогло бы пережить этот период. К примеру, в контрнаступлении зенитные системы можно было бы использовать для защиты ключевых индустриальных центров.

"Если бы эти системы мы могли бы применить ближе к фронту, то они (российские войска - ред.) бы отступили. Мы бы сломали их оборону и пошли вперед. Десять ППО Patriot кардинально изменили бы ситуацию", – резюмировал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский впервые озвучил потери сил обороны в войне с Россией. По его словам, жизнями за сдерживание российской агрессии и освобождение оккупированных территорий заплатили 31 тысяч украинских воинов.

Напомним, 25 февраля в Киеве проходит пресс-конференция президента Украины. OBOZ.UA ведет онлайн-трансляцию события и собрал все детали и заявления Зеленского, сделанные им в ходе общения с украинскими и зарубежными СМИ.