'Нам не нужно умиротворение!' Сибига заявил, что ракетная атака – это ответ Путина Шольцу

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на массированный ракетный удар России. Он заявил, что диктатор Владимир Путин показал настоящий ответ всем, кто пытается наладить с ним диалог.

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Также глава дипломатического ведомства подчеркнул, что Украине нужен настоящий мир, а не просто умиротворение агрессора. Об этом Сибига заявил в социальной сети Х.

Глава МИД Украины отметил, что террористическая армия России нанесла один из самых масштабных ударов по Украине. Целью захватчиков традиционно стали мирные жители и критическая инфраструктура. Сибига подчеркнул, что этот обстрел стал ответом диктатора Владимира Путина федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу, который на днях решил позвонить главарю Кремля.

"Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак: беспилотники и ракеты по мирным городам, мирным спящим жителям, критической инфраструктуре. Это настоящий ответ военного преступника Путина всем, кто в последнее время звонил по телефону и посещал его. Нам нужен мир через силу, а не умиротворение", – заявил Сибига.

Напомним, в ночь на 17 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. Враг направил на украинские города и села около 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили более 140 средств воздушного нападения врага, захватчики целились прежде всего по энергетике, есть погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на телефонный разговор федерального канцлера Германии Олафа Шольца с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, контакт с главарем Кремля грозит возвращением к франко-немецко-нормандскому формату.

Ранее сообщалось, что Путин продолжает свою кампанию по влиянию на Запад. Он стремится заставить западных партнеров Украины давить на наше государство, снижая военную помощь и настаивая на переговорах между Киевом и Москвой.