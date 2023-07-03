'Нам некуда идти': жители дома в Сумах, по которому ударил дрон РФ, рассказали об атаке. Видео

Оккупанты 3 июля примерно, в 11:00, ударили по жилому дому в Сумах. Местные жители рассказали о прилете иранского дрона в их дом и о масштабах разрушения пятиэтажки.

Видео дня

Видео выложили в Telegram-канале "Общественное Сумы". К счастью, большинство жильцов дома на момент прилета дрона были на работе. Известно, что в результате российской атаки погиб по меньшей мере один человек. Число травмированных еще уточняется.

"Нам говорят: "Идите в укрытие, идите домой". А где укрытие? Где дом? Нам некуда идти", – рассказывают жители пятиэтажки.

Жители дома напуганы и не знают, что делать дальше, во многих квартирах на момент прилета оставались домашние любимцы.

"Первый прилет когда был, я услышала, будто безумный мотоциклист куда-то врезался. Мама пошла посмотреть. А потом второй раз прилетело. Она на балконе была. Сильного испуга не было. Но когда вышли из подъезда, то увидели, что разрушение почти рядом. Мы с мамой приехали в Сумы, 10 лет живем здесь, потому что мы беженцы из Луганска. Чувствуем ярость", – рассказала местная жительница, возле дома которой произошел взрыв.

На месте попадания в доме буквально образовалась дыра; кроме дома, были повреждены авто местных жителей.

Напомним, что в сети показали видео, на котором зафиксирован момент удара по жилому дому в Сумах 3 июля, когда Россия атаковала нашу территорию иранскими дронами типа Shahed. На записи видно, как над зданием за долю секунды поднялось огненное облако от детонации, а во все стороны летели фрагменты разрушенной конструкции.

Противник применил 17 ударных дронов Shahed-136/131. Силами и средствами ПВО в небе над разными регионами было ликвидировано 13 беспилотников оккупантов.

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