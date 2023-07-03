Момент удара дроном по дому в Сумах попал на видео: в результате атаки есть погибший

В сети показали видео, на котором зафиксировано момент удара по жилому дому в Сумах 3 июля, произошедшего, когда Россия атаковала нашу территорию иранскими дронами типа Shahed. На записи видно, как над зданием за долю секунду поднялось огненное облако от детонации, а во все стороны летели фрагменты разрушенной конструкции.

Видео дня

Ролик начали распространять украинские Telegram-каналы днем в понедельник, 3 июля. Известно, что вражеский обстрел города произошел около 11:00 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Житель города снимал на видео дым, который было видно с его окна слева по улице. На фоне было слышно характерные звуки моторов Shahed.

Вдруг с глухим звуком один из дронов врезался в многоквартирный дом как раз напротив квартиры украинца. Мужчина, испугавшись мощного взрыва, заматерился и присел, чтобы спрятаться от возможного разброса осколков.

Судя из характера взрыва на этом ролике, а также из обнародованных фото разрушений, вражеский дрон ударил либо по крыше, либо по верхнему этажу дома.

Осторожно, нецензурная лексика!

По состоянию на 14:20 понедельника известно о по меньшей мере одной жертве российской атаки по городу Сумы.

Как писал OBOZREVATEL:

– Оккупационные войска России в ночь на 3 июля совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине.

– Противник применил 17 ударных дронов Shahed-136/131. Силами и средствами ПВО в небе над разными регионами было ликвидировано 13 беспилотников оккупантов.

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