'Нам нужно больше ПВО!' Зеленский отреагировал на ночные атаки армии России по Одессе и Харькову

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночные российские теракты в Одессе и Харькове. Глава государства заявил, что нашей стране необходимо больше систем противовоздушной обороны, чтобы защитить украинцев от вражеских обстрелов.

По словам президента, ночью под вражескими обстрелами были не только Одесса и Харьков, но и населенные пункты Сумской области. Об этом Зеленский сообщил у себя в Telegram.

Зеленский заявил, что страна-террорист Россия продолжает воевать с гражданским население, поэтому нашей стране нужно больше систем ПВО. При этом президент подчеркнул, что один из вражеских дронов попал в жилой дом в Одессе, из-за чего были разрушены 18 квартир.

"Поисково-спасательная операция продолжается в непрерывном режиме. Все службы на месте. Людям оказывается вся необходимая помощь. Спасибо каждому, кто привлечен", – сказал Зеленский.

Также он отметил, что защитить граждан Украины от российского терроризма позволят дополнительные системы противовоздушной обороны, а также ракеты к таким комплексам.

"Нам нужно больше ПВО от партнеров. Следует усиливать украинский воздушный щит, чтобы добавить защиты нашим людям от российского террора. Больше систем ПВО, больше ракет для ПВО – это то, что сохраняет жизнь", – заявил президент.

Напомним, армия России в ночь на 2 марта снова ударила по Одессе беспилотниками "Шахед". Оккупанты попали по жилому многоэтажному дому – там полностью уничтожен один подъезд. Пострадали семь местных жителей, среди которых 3-летний ребенок и беременная женщина.

Ранее сообщалось, что войска РФ вечером 1 марта атаковали Харьковщину ударными беспилотниками. Вражеские БПЛА ударили по жилому району в Харькове и частному дому в поселке Великий Бурлук, там погиб мужчина.