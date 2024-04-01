'Нам нужно четко понимать': Романенко объяснил, почему Лукашенко заговорил о Сувальском коридоре

Угрозы диктатора Александра Лукашенко о возможном нападении на Сувальский коридор не что иное, как пропагандистская риторика. Лукашенко, который говорит под диктовку главы Кремля Владимира Путина, таким образом играет на страхах Запада.

Об этом заявил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он отметил, что такие заявления это часть информационной войны, в которой Путин использует своего союзника Лукашенко.

"Дело в том, что всегда была, есть и остается информационная часть широкомасштабной войны, она очень важна и нужна. Понимая это, Путин вкладывает миллиарды долларов в эту войну, и она продолжается. Несмотря на то, что он давно нерукопожатен, он часто продолжает отстаивать свои позиции, используя других лидеров стран. В этом случае своего сателлита – Лукашенко", – рассказал Романенко.

Недавно белорусский лидер Александр Лукашенко обсуждал со своими военными возможное нападение на Сувальский коридор — участок между Калининградской областью РФ и Беларусью, принадлежащий Литве и Польше.

Как отметил Романенко, такие заявления, скорее всего, являются очередной пропагандистской игрой, подобной той, которая была в начале полномасштабной войны в Украине, когда часто поднималась тема, что белорусы с россиянами начнут наступление с севера.

"Мы уже видели подобные игры. Например, в первые дни полномасштабного вторжения мы часто спрашивали, когда белорусы с россиянами начнут наступление с севера. И тогда объяснялось: для того, чтобы начинать такую авантюру, нужна достаточная группировка войск.

Конечно, в отличие от нас, россияне в мобилизации уже имеют опыт и производят ее довольно легко. Но только когда они соберут людей, вооружения и технику, будет понятно, что потенциальная угроза сформирована. Пока можно говорить только об угрозе на уровне диверсионных групп", – заявил эксперт.

Романенко отметил, что Лукашенко подталкивает Путина, но пока у них нет реальных возможностей для начала полномасштабной войны на Сувальском коридоре.

"Пока такого рода возможностей у них нет. Россия еще не выполнила своих задач на юге и востоке Украины, поэтому для действий здесь у них нет сил. Лукашенко, подыгрывая Путину и выполняя его задачи, организует такие пропагандистские действия. Путин играет на страхах Запада, стремлении "не допустить эскалации" Кстати, в истории не было ни одного случая, когда бы такой подход привел к победе.

Резюмируя: эта риторика пропагандистская. Не надо лить воду на путинско-лукашенковскую мельницу", – добавил Романенко.

Ранее сообщалось, что своим заявлением о том, что нападавшие из Crocus City Hall сначала убегали в сторону Беларуси, самопровозглашенный лидер страны Александр Лукашенко подорвал нарративы Кремля о причастности Украины.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении остаться в кресле главы государства на следующий срок. Он сказал, что пойдет на так называемые "президентские выборы", назначенные на 2025 год.