'Нам нужно готовиться к следующему году': Зеленский прокомментировал возможную потерю поддержки США после инаугурации Трампа. Видео

В Украины во время полномасштабной войны немало переживаний, и потеря поддержки со стороны США – одна из них. Президент Владимир Зеленский заявил, что контактов Киева с будущей администрацией избранного американского президента Дональда Трампа должно быть больше.

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Об этом глава Украинского государства сказал в интервью Kyodo News. Он подтвердил, что "во время войны мы переживаем, что можем остаться в одиночку против врага". И здесь важен именно союз США и Европы, ведь "Европейский Союз, вся Европа сделали очень много для нас".

"Это страшно потерять, но я уверен, что мы этого не потеряем", – сказал президент.

"Конечно же хочется, чтобы политика Соединенных Штатов не изменилась, чтобы США не искали компромисс между убийцей и жертвой", – добавил Зеленский.

Он подчеркнул важность "справедливого мира через сильную позицию страны".

Президент Украины заверил, что украинская сторона будет поддерживать контакты с Трампом. "Когда он будет в Белом доме, тогда можно будет говорить о некоторых вещах более детально", – уточнил Зеленский.

"На сегодня я считаю, что контактов между нашими командами должно быть больше. Нам нужно готовиться к следующему году, тщательно готовиться", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, в администрации президента США Джо Байдена пообещали Украине поддержку, чтобы обеспечить ей позицию силы на потенциальных переговорах с Россией. До конца каденции нынешнего американского главы Вашингтон будет помогать Киеву, заверил советник Байдена Джон Кирби.

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