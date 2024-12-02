Война должна завершиться в интересах Украины: у Байдена пообещали обеспечить Зеленскому лучшую позицию силы перед переговорами

В администрации президента США Джо Байдена пообещали Украине поддержку, чтобы обеспечить ей позицию силы на потенциальных переговорах с Россией. До конца каденции нынешнего американского главы Вашингтон будет помогать Киеву.

Видео дня

Об этом 2 декабря на брифинге заявил советник президента Соединенных Штатов Джон Кирби. Его попросили прокомментировать последние заявления президента Владимира Зеленского относительно тяжелой фазы войны, территориальных вопросов и приглашения страны в НАТО в контексте возможного дипломатического урегулирования.

"С самого начала мы очень и очень четко подчеркнули: если и как эта война закончится, она должна завершиться таким образом, что будет соответствовать стремлениям украинского народа и, если откровенно, президенту Зеленскому, его политике и стремлениям", – ответил представитель Белого дома.

Лидер Украинского государства должен решать, готов ли он к переговорам, когда это может произойти и о чем он готов говорить.

Кирби пообещал, что администрация Байдена стремится обеспечить Киеву "наилучшую позицию силы, которую мы можем обеспечить".

"Чтобы когда начнутся переговоры, у него [Зеленского] были рычаги влияния, у него была определенная сила за столом. И это то, на чем мы сосредоточены", – утверждает советник президента США.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 1 декабря советник американского главы по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в оставшиеся 50 дней на посту (до инаугурации Дональда Трампа 20 января) Джо Байден пытается добиться максимального прогресса в помощи Украине.

– По данным СМИ, Соединенные Штаты готовятся отправить Киеву пакет военной помощи на 725 миллионов долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!