Противопехотные мины и не только: США готовят новый пакет помощи для Украины на $725 млн

Соединенные Штаты Америки готовятся отправить Украине пакет военной помощи на 725 миллионов долларов. В него среди прочего войдут системы борьбы с беспилотниками и боеприпасы для реактивной артиллерийской системы M142 HIMARS.

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Это может указывать на то, что на поле боя будет направлено больше ракет более дальнего радиуса действия, сообщает Associated Press. Однако два американских чиновника, которые общались с журналистами, не подтвердили, что под боеприпасами для HIMARS подразумеваются ракеты ATACMS.

Пакет помощи также включает дополнительные противопехотные мины. С их помощью Украина рассчитывает замедлить продвижение российских и северокорейских военных в Курской области.

"Президент Джо Байден пообещал потратить все средства на военную помощь Украине, одобренные Конгрессом в этом году, до истечения срока полномочий его администрации 20 января. До сегодняшних новостей эта сумма составляла около 7,1 млрд долларов в виде оружия, которое будет взято из запасов Пентагона", – сказано в статье.

Ранее мы писали о том, что за последние 50 дней в должности действующий президент США Джо Байден стремится добиться максимального прогресса в помощи Украине. За это время должны произойти масштабные поставки военной техники для наших Сил обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Олаф Шольц со времени визита в Киев объявил о новых поставках вооружений, в частности, шестой системы ПВО IRIS-T, пусковых установок для Patriot и самоходных зенитных установок Gepard. Он озвучил сроки предоставления Украине этого оружия.

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