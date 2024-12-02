Последние 50 дней правления Байдена: в Белом доме рассказали, как собираются помочь Украине

В оставшиеся 50 дней на посту (до инаугурации Дональда Трампа 20 января) действующий президент США Джо Байден стремится добиться максимального прогресса в помощи Украине. Также он хочет продвинуться вперед в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

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Об этом ABC News в воскресенье, 1 ноября, заявил советник американского главы по национальной безопасности Джейк Салливан. Журналисты отметили: с приходом ко власти Трампа приоритеты внешней политики США, несомненно, будут изменены.

Представитель администрации Байдена утверждает, что они постараются потратить все средства, выделенные для Украины, до инаугурации нового руководителя Соединенных Штатов.

"Мы сделаем все, что в наших силах за эти 50 дней, чтобы предоставить Украине все возможные инструменты для укрепления ее позиций на поле боя – чтобы она стала сильнее за столом переговоров. И президент Байден поручил мне проконтролировать масштабную поставку военной техники в Украину, чтобы мы потратили каждый доллар, выделенный нам Конгрессом, к тому времени, как Байден покинет пост", – заверил Салливан.

Он сказал, что призвал украинскую сторону наладить контакты с командой Трампа, а также взаимодействовать со всеми союзниками и партнерами.

"Потому что, повторюсь, 21 января война в Украине просто так не закончится. Очевидно, что у новой команды будет своя политика, свой подход, и я не могу об этом говорить. Но я могу сделать так, чтобы мы поставили Украину в наилучшее возможное положение, когда передадим эстафету", – объяснил советник американского президента.

Тем не менее он опроверг сообщение, предполагающее, что администрация открыта для возвращения украинцам ядерного оружия.

"Это не рассматривается. Нет", – сказал Салливан о ЯО.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным СМИ, у кандидата новоизбранного президента США Дональда Трампа на должность спецпредставителя по Украине Кита Келлога есть план окончания войны, развязанной Россией.

– В соцсетях Кит Келлог заявил, что "с нетерпением ждет неутомимой работы по обеспечению мира через силу, отстаивая интересы Америки".

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