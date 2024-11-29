Заморозка линии фронта и снятие санкций с России: какой 'мирный план' предлагает новый спецпредставитель США по Украине

У кандидата новоизбранного президента США Дональда Трампа на должность спецпредставителя по Украине Кита Келлога есть план окончания войны, начатой Россией в Украине. Основная суть – замораживание линии фронта, переговоры Киева и Москвы, частичное снятие санкций с РФ, отказ Украины от членства в НАТО и обещание возвращать захваченные россиянами территории только дипломатическим путем.

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Свой "мирный план" 80-летний Келлог подробно изложил в статье для политического института America First в апреле 2024 года, сообщает CNN. Войну в этой статье он называет "кризисом, который из-за некомпетентной политики администрации Байдена втянул США в бесконечную войну".

Большую часть статьи Келлог критикует Байдена за то, что он передал Украине мало летальной помощи и слишком поздно. По его словам, решение Трампа предоставить первую летальную помощь Украине в 2018 году показало силу, необходимую для противостояния Путину, и что "мягкий подход Трампа к российскому диктатору позволит ему заключить сделку".

Также он говорит, что запасы оружия Штатов "пострадали" от помощи Украине, что делает страну потенциально уязвимой в любом конфликте с Китаем из-за Тайваня. В то же время, членство Украины в НАТО, по мнению соратника Трампа, – это "очень отдаленная перспектива, предварительно предложенная Киеву в знак символической солидарности".

Членство Киев а блоке "должно быть отложено на неопределенный срок в обмен на всеобъемлющее мирное соглашение с гарантиями безопасности", считает Келлог.

Что касается поля боя, то будущий спецпредставитель отмечает, что линии фронта "должны быть заморожены прекращением огня и введением демилитаризованной зоны". За согласие на это Россия получит ограниченное смягчение санкций, а полное смягчение – только после подписания мирного соглашения, которое устроит Украину. Налог на российский экспорт энергоносителей окупит восстановление Украины.

В то же время, Украину не попросят отказаться от возвращения оккупированных территорий, но она согласится добиваться этого только дипломатическим путем. Страна, предлагает политик, признает, что "для этого потребуется будущий дипломатический прорыв, который, вероятно, не произойдет до того, как Путин покинет свой пост".

CNN пишет, что план Келлога "заманчивый и простой", однако он не учел, что Россия всегда цинично использует дипломатический процесс, чтобы добиваться успехов на фронте – Кремль в прошлом игнорировал прекращение огня и преследовал свои территориальные цели.

Кроме того, пишут журналисты, демилитаризованную зону, вероятно, нужно будет охранять, возможно, разместив там войска НАТО. Их будет трудно поддерживать и укомплектовывать, кроме того это потребует немалых финансовых вложений.

По мнению издания, такой план показывает "усталость Запада" и неспособность производить вооружения быстрыми темпами. Он может начать процесс, в котором "коварный и лживый Путин будет упиваться".

"Это мрачный компромисс для мрачной войны. Но это может не положить конец конфликту, а вместо этого открыть новую главу, в которой западное единство и поддержка начнут рушиться, а Путин, как за столом переговоров, так и на передовой, приблизится к своим целям", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Келлог заявил, что будет работать над обеспечением мира через силу в российско-украинской войне, при этом учитывая интересы США.

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