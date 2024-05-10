'Нам нужно занять более жесткую позицию': Кэмерон призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону

Министр иностранных дел Дэвид Кэмерон заявил, что сдержанность Запада только побуждает агрессоров к еще большей эскалации. Он призвал страны НАТО занять более жесткую позицию и увеличить расходы на оборону.

Такое заявление Кэмерон сделал во время выступления в Национальном центре кибербезопасности Великобритании 9 мая. По его мнению, страны Запада не усвоили уроки, которые принесла война России против Украины. Он подчеркнул, что колебания и предосторожность лишь усиливают амбиции авторитарных режимов и их лидеров к агрессии.

"Нам нужно занять более жесткую позицию для более жесткого мира. Если незаконное вторжение Путина чему-то нас научит, то это должно быть осознание того, что делать слишком мало и слишком поздно – стимулирует агрессора. На этой работе я вижу слишком много примеров, когда этот урок не был усвоен", – заявил дипломат.

Кэмерон призвал страны-члены Североатлантического альянса выполнять свои обязательства и увеличивать расходы на оборону до 2% ВВП, а также повышать этот показатель еще больше.

"И мы также должны быстро установить 2,5% как новый ориентир для всех союзников по НАТО", – сказал он.

Министр выразил мнение, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея совместно работают над тем, чтобы подорвать устоявшийся мировой порядок. В этом контексте он призвал партнеров проявить мужество.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал о заявлении Кэмерона, что Британия не против, чтобы Украина била британским оружием по территории России. Также во время визита в Украину он пообещал около $3,74 млрд ежегодной военной помощи Киеву – "на столько, сколько нужно".

Как сообщал OBOZ.UA, руководство РФ возмутилось из-за того, что в Британии считают возможными удары по территории РФ британским оружием. С пассажем по этому поводу выступил спикер Путина Дмитрий Песков.