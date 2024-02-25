'Нам удалось устоять благодаря мужеству и жертвенности': Залужный поблагодарил всех украинцев, работающих на победу

Бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный во вторую годовщину полномасштабной войны РФ выразил уверенность, что Украина победит. Он подчеркнул, что страна выстояла "благодаря мужеству и жертвенности" всех украинцев.

Об этом Залужный написал в Сети. Военный добавил свое фото с бывшим начальником Генштаба Сергеем Шапталой.

"Продолжается наше бескомпромиссное и мужественное сопротивление. 24 февраля 2022 года, сотни тысяч украинцев не испугались российских ракетных атак и огромных колонн техники и двинулись добровольцами в ряды Вооруженных Сил Украины. Благодаря мужеству и жертвенности украинских граждан нам удалось устоять. Нам удалось сохранить себя и наше Государство", – подчеркнул бывший глава ВСУ.

Залужный отдельно поблагодарил всех, кто защищает государство на поле боя и сейчас помогает устоять против российской агрессии, "кто помнит, верит, молится и делает все возможное для Победы".

"Вечная память и уважение воинам, кто отдал жизнь за свободу Родины. Я верю и точно знаю – мы победим! Слава Украине!", – сказал генерал.

За несколько часов пост военного собрал десятки тысяч лайков и сотни комментариев. Последние все одинаковы: украинцы в свою очередь благодарят Залужного, сумевшего "сохранить страну".

Как сообщал OBOZ.UA, по случаю годовщины полномасштабного вторжения в сотнях городах мира проводились акции. В поддержку Украины в войне, которая длится уже десять лет, вышли украинцы в 700 городах и 65 странах.

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