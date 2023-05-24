'Нам здесь жить': 'Киевстар' и 'Повернись живим' запустили сбор для 146 саперных групп

В Украине стартует кампания "Нам здесь жить". Ее цель – собрать 175 миллионов гривен на обеспечение транспортом и всем необходимым для разминирования оборудованием и имуществом 146 инженерно-саперных групп в составе Сил поддержки ВСУ. Инициаторы проекта – Киевстар и фонд "Вернись живым", партнером инициативы стала группа 1+1 media. В рамках сбора можно оформить подписку на ежемесячный донат или внести индивидуальный взнос на сайте инициативы.

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Украина является наиболее заминированной страной мира, опережая по этому показателю Сирию и Афганистан. Минами и неразорванными боеприпасами загрязнены около 30% нашей территории, согласно данным ГСЧС. В свою очередь, правительство Украины определило разминирование одним из пяти ключевых приоритетов быстрого восстановления страны. Процесс разминирования не менее важен, чем восстановление социальной и критической инфраструктуры.

"За смену сапер обезвреживает десятки взрывоопасных предметов. Конечно, при такой нагрузке нуждаемся в оборудовании для быстрого и качественного разминирования. Поэтому хочется поблагодарить всех, кто присоединится", – говорит Юлия "Ромашка", саперка ВСУ.

Чтобы повысить безопасность при разминировании украинских территорий, Киевстар вместе с фондом компетентной помощи армии "Вернись живым" и группой 1+1 media инициируют сбор в рамках кампании "Нам здесь жить". Средства пойдут на приобретение транспорта и необходимого оборудования для инженерно-саперных групп в составе подразделений ВСУ.

"Первые в деоккупированные города и села заходят украинские саперы, обеспечивая условия для восстановления критической инфраструктуры, в частности, позволяя специалистам Киевстар восстанавливать мобильную связь. Помогать в разминировании – важная миссия для нашей компании. Киевстар выделяет на сбор 20 000 000 грн. и призывает украинцев и украинские бизнесы поддержать инициативу. Каждый может внести свой вклад и отправить донат на сайте проекта ", - комментирует Александр Комаров, президент компании Киевстар.

"Около трети нашей территории и все прибрежные воды нуждаются в разминировании. С подобными задачами в мире справляются десятилетиями. Поэтому важно действовать как можно быстрее", - говорит директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

— Саперы Сил поддержки ВСУ работают и на уже деоккупированных территориях, и где идут активные боевые действия. Они очищают нашу землю от российских мин и остатков снарядов в больших масштабах. И наша задача – предоставить им инструментарий, чтобы могли делать это быстрее, эффективнее и безопаснее. Приобретенные нами пикапы обеспечат мобильность саперных групп — автономное передвижение по стране бойцов со всем нужным имуществом. С групповыми и индивидуальными сумками сапера, металлоискателями, щупами они будут непосредственно разминировать. Средства связи необходимы для координации подразделений. Коптеры и планшеты – для аэрофотосъемки, фиксации минных полей, определения координат опасных объектов. Весь список имущества мы согласовали с Командованием Сил поддержки и военными, которые с ним работают".

Кампания "Нам здесь жить" стартовала 24 мая и продлится до достижения полной суммы сбора.