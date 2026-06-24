Нанести удар по заводам вблизи Оренбурга помогло российское повстанческое движение 'Черная искра': что о нем известно

В ночь на 24 июня украинские войска нанесли удар по двум стратегическим объектам вблизи Оренбурга – газоперерабатывающему и гелиевому заводам. Операция прошла на значительном расстоянии от линии фронта и стала одной из самых дальних атак за время полномасштабной войны.

Видео дня

В Генштабе сообщили, что она проводилась во взаимодействии с российским подпольным движением сопротивления "Черная искра". OBOZ.UA рассказывает, что о нем известно.

Удар по стратегическим предприятиям РФ

По данным украинских военных, дроны Сил специальных операций поразили Оренбургский газоперерабатывающий завод и расположенный рядом гелиевый завод. Расстояние до целей составляло более 1200 километров от линии боевого столкновения.

Оренбургский газоперерабатывающий завод является одним из крупнейших газовых комплексов России. Предприятие занимается очисткой, хранением и производством товарного газа, а его годовая мощность достигает 45 миллиардов кубометров.

Главные истории дня

Рядом расположен Оренбургский гелиевый завод, который является ключевым производителем гелия в РФ. Ежегодно предприятие производит около 8,8 миллиона кубометров этого газа, который используется в высокотехнологичных отраслях, в частности в ракетостроении и военной промышленности.

Роль "Черной искры" в операции

В Генштабе ВСУ подтвердили, что операция проводилась в координации с российским подпольным движением "Черная искра" (рус. "Черная искра"). По данным украинской стороны, это движение действует на территории РФ и участвует в диверсионных операциях в сотрудничестве с украинскими Силами специальных операций.

Что известно о движении "Черная искра"

"Черная искра" позиционируется как подпольное движение сопротивления, которое проводит диверсионные действия на территории России в рамках сотрудничества с украинскими ССО. В публичном пространстве нет подтвержденных данных о его структуре или руководстве, что объясняется конспиративным характером деятельности.

По сообщениям украинской стороны, движение участвует в синхронизированных операциях, направленных на поражение критической инфраструктуры РФ. В 2025 году ССО Украины официально заявляли о координации с "Черной искрой" во время атак на российские объекты в Краснодарском крае.

Предыдущие операции с участием движения

Одной из первых подтвержденных совместных операций стала атака на Ильский нефтеперерабатывающий завод в сентябре 2025 года. Тогда была уничтожена установка первичной переработки нефти, что фактически остановило работу предприятия.

В октябре 2025 года состоялась атака на один из крупнейших российских НПЗ – "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области. В результате ударов были повреждены ключевые перерабатывающие установки, что существенно повлияло на работу завода.

В декабре 2025 года ССО совместно с движением провели операцию в Каспийском море, поразив два российских танкера, которые, по данным украинской стороны, перевозили военную технику.

В июне 2026 года украинские Силы специальных операций вместе с "Черной искрой" атаковали нефтебазу и базу горюче-смазочных материалов в Ростовской области РФ. Объекты использовались как для гражданского обеспечения региона, так и для военной логистики российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью под ударами дронов оказался также оккупированный Крым. В результате атаки Севастополь остался без электричества, перебои с освещением также возникли в Симферополе. Возле Керчи горит военный городок, также появилась информация о ракетном ударе вблизи аэродрома "Гвардейское", откуда оккупанты запускают по Украине "Шахеды",

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!