'Напоминает битву махновских тачанок': в ВСУ отметили странную тактику российских войск на Лиманском направлении

На Лиманском направлении российские оккупационные войска активно используют легкую технику. Противник пытается пробиться через украинские позиции на мотоциклах и квадроциклах.

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Об этом 7 апреля в телеэфире сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов. По его словам, происходящее на этом участке фронта напоминает "битву махновских тачанок".

Сейчас на Лиманском направлении россияне очень активно пытаются восстановить свое положение после некоторых успешных украинских атак. Захватчики сконцентрировали там достаточно большое количество своих сил.

"Один из факторов, которым Лиманское направление отличается от Покровского, например, является то, что там значительно активнее задействуется легкая техника. Значительно активнее россияне пытаются просто просочиться через украинские боевые порядки на легкой технике: мотоциклы, квадроциклы, закрепиться, а потом уже подтягивать пехоту", – рассказал Трегубов.

Тем временем на Покровском направлении, отметил он, все происходит "по классической схеме".

"И там, и там, впрочем, очень активно используются БПЛА, и именно ответом на применение украинскими Силами БПЛА у россиян – переход к таким легким транспортным средствам", – добавил спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска расширяют плацдарм к северо-востоку от Лимана. Враг нацелился на захват этого города, а также Боровой в ближайшие месяцы.

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