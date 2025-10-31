'Направление остается активным': украинские подразделения до сих пор удерживают позиции на территории России

Ситуация в зоне ответственности группировки войск "Курск" остается стабильной и контролируется украинскими силами. Некоторые украинские подразделения продолжают удерживать позиции на территории Российской Федерации.

Об этом сообщил спикер группировки "Курск" Александр Неизвестный в эфире национального телемарафона. По его словам, направление остается активным, несмотря на уменьшение интенсивности штурмовых действий со стороны противника.

Что происходит в Курской области РФ

Неизвестный отметил, что российские войска не отказались от планов создания так называемой "буферной зоны". В то же время украинские военные продолжают срывать эти намерения врага.

"Ситуация в зоне ответственности группировки войск "Курск" стабильная и контролируемая нашими силами. Направление остается довольно активным, несмотря на относительное уменьшение штурмовых действий со стороны противника. Хотя от создания заявленной ими "буферной зоны", враг не отказывается. Мы со своей стороны срываем эти намерения. Некоторые наши подразделения продолжают удерживать позиции на территории Российской Федерации. То есть группировка войск "Курск" продолжает выполнять поставленные боевые задачи", – сказал он.

Спикер сообщил, что в зоне ответственности группировки "Курск" противник активно применяет беспилотники различных типов. По его словам, за сутки российские войска осуществляют в среднем до 15 авиаударов с использованием управляемых авиабомб.

"Один удар – это примерно 30 КАБов ложится. В глубину операционной зоны их применяют все реже и реже. Ими стремятся нанести ущерб именно боевым порядкам нашей группировки", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия планирует развернуть на территории Курской области подразделение саперов из КНДР. Российскому командованию приказали уведомить об этом своих подчиненных, чтобы избежать случаев "дружественного огня" или других инцидентов, вызванных языковыми барьерами.

