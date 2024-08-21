Направление остается угрожающим: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью

Ситуация на границе с Республикой Беларусь остается без изменений, но это направление остается угрожающим. На территории РБ рядом с границей Украины не наблюдается увеличение количества техники или личного состава белорусских войск.

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Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии украинским СМИ. Он отметил, что украинские пограничники не фиксируют изменения с белорусской стороны границы и отметили, что диктатор продолжает действовать в пользу России.

По словам Демченко, на украино-белорусской границе не фиксируется наращивание численности войск со стороны Беларуси. А заявления Лукашенко обусловлены его желанием угодить Кремлю.

Он подчеркнул, что Украина не представляет угрозы для Беларуси, но пока РБ будет находиться под влиянием РФ, это направление для нас будет оставаться угрожающим, поэтому ему уделяется необходимое внимание.

"Что и как происходит по ту сторону границы, конечно, отслеживают и подразделения разведки. Наши силы готовы реагировать на любую смену обстановки. В то же время надеемся на здравый смысл белорусской стороны, которая перестанет подыгрывать России и не пойдет в угоду Кремлю", – подчеркнул Демченко.

"Ситуация на границе с Республикой Беларусь без изменений. Обстановка постоянно контролируется всеми составляющими Сил обороны нашей страны", – сказал спикер.

Напомним, 18 августа появилось интервью Лукашенко российскому пропагандисту, мужу Ольги Скабеевой Евгению Попову, в котором тот заявил, что Беларусь якобы разместила на границе с Украиной почти треть своей армии. Это, мол, реакция Минска на "провокации" со стороны Украины, а план "обороны западной границы" Беларуси наработан вместе с Москвой.

В то же время сделал белорусский диктатор и ряд других заявлений, главным образом о "провоцировании" России на применение ядерного вооружения, необходимости "переговоров" между Киевом и Москвой, без которых Украину якобы ожидает уничтожение, о мифической непобедимости "великой империи" России и о "коварных" намерения "Запада по вступлению в войну и захвату всей Беларуси и части РФ".

Однако представитель Государственной пограничной службы Украины Демченко опроверг эту информацию. Он отметил, что ситуация на границе с Беларусью остается без изменений, и не наблюдается увеличение техники или личного состава белорусских подразделений у украинской границы.