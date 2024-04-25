'Направление правильное': в Литве заявили, что могут помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас высказал мнение о необходимости рассмотрения возможностей помощи Украине в возвращении покинувших страну мужчин призывного возраста. По его словам, Литва пока не рассматривает конкретные меры в этом направлении, но внимательно наблюдает за решениями, которые примет Польша.

Об этом сообщает издание Delfi. В общем, по мнению Кащюнаса, идея возвращения мужчин призывного возраста является правильной.

"Направление правильное. (…) В какие меры это превращается, наверное, пока трудно сказать. Пожалуй, об этом нужно будет говорить конкретно", – сказал министр в четверг в Сейме.

При этом очевидно, что никто не будет организовывать масштабные переселения мужчин в Украину.

"Никто, конечно, не будет их собирать и отвозить в Украину – этого не будет. Но (можно ограничить этих лиц) в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах – это варианты, как я слышу и от польской стороны. Так что давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, может быть, он подойдет и для Литвы", – добавил Кащюнас.

Министр признал, что точно определить количество украинцев призывного возраста в Литве сложно. На этой неделе Украина остановила выдачу новых паспортов проживающим за рубежом мужчинам призывного возраста. Пока неясно, насколько долго будет действовать эта мера.

Как сообщал OBOZ.UA:

– С 23 апреля по распоряжению МИД консульства Украины прекратили предоставление услуг мужчинам призывного возраста за границей. Причиной было названо недопущение уклонения от урегулирования военного учета.

– Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поручил принять меры по возобновлению справедливого отношения к мужчинам за границей, поскольку пребывание там не освобождает от обязанности защитить Родину.

– Приостановка консульских услуг продолжится после вступления в силу закона о мобилизации 18 мая, но с учетом новых требований и положений, заявили в МИД.

– В комитете Верховной Рады по нацбезопасности заявили, что могут пригласить представителей МИД для объяснений.

– В Еврокомиссии рассказали, что в вопросах временной защиты нет различия по полу, но пообещали принять во внимание объявление украинского МИД.

– Накануне Кабинет министров Украины запретил выдавать паспорта мужчинам призывного возраста за границей. Теперь оформление паспортов гражданина Украины и для выезда за границу осуществляется в подразделениях Государственной миграционной службы.

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