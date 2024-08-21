Направлены против украинских беженцев: в ГУР предупредили о подготовке Россией новых пропагандистских операций в Европе

Пропаганда страны-агрессора России готовит новые "антиукраинские информационные" операции в Европе, направленные, в частности, против украинских беженцев. Речь идет, в частности, о выпуске "художественных и документальных" книг якобы о "преступлениях Украины" на Донбассе. Таким образом, Москва стремится убедить украинцев не возвращаться на Родину.

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Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в ходе дискуссии в рамках проекта "Нова країна", передает пресс-служба ГУР. По его словам, РФ уже проводит соответствующие мероприятия в странах Европейского Союза.

Да, в Италии Москва использует так называемых журналистов с оккупированной территории Украины, чтобы оправдать геноцидную войну против Украины.

"Это презентации разных "художественных и документальных" книг якобы о преступлениях Украины на территории Донецкой и Луганской областей", – рассказал Скибицкий.

Он добавил: пропагандисты очень активно работают с украинцами, выехавшими в другие страны Европы из-за российской агрессии.

"Это очень мощная работа, которую начали россияне: это и создание разных обществ, обучение детей, церковь – то, что используется для того, чтобы наши украинцы потеряли свою идентичность, а еще больше – чтобы никогда не возвращались к нам", – рассказал представитель ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, спустя две недели после начала наступления Украины в Курской области шок кремлевских "элит" постепенно начал отступать: власти РФ осознали, что "ситуация" растянется минимум на несколько месяцев и теперь пропаганда пытается убедить россиян в том, что происходящее является частью "новой нормальности".

Напомним также, ранее пропагандисты Кремля в TikTok запустили тренд, призывающий украинцев уезжать за границу из-за "энергетической катастрофы". Цель Москвы – спровоцировать новую волну миграции.

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