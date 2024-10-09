Напряженная борьба продолжается каждую ночь: в ВС показали работу зенитчиков на Херсонщине. Видео

Защитники украинского неба каждую ночь отражают атаки российских оккупационных войск. На юге Украины планы врага разрушают, в частности, бойцы 208-й зенитной ракетной Херсонской бригады Воздушных сил ВСУ.

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Соответствующие кадры опубликовали на официальной странице Воздушного командования "Юг" в Facebook. На них видно, как военнослужащие бригады работали в ночь на 8 октября по вражеским "Шахедам".

"Цель уничтожена", – сказал военный.

После этого в ролике продемонстрировали обломки дрона-камикадзе типа Shahed, которые в России называют "Герань-2".

"Каждую ночь продолжается напряженная борьба защитников неба Юга Украины с российскими оккупантами. Продолжаем нашу борьбу!" – отметили в ВК "Юг".

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны и ПВО в ночь на 8 октября уничтожили 18 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136, запущенных по Украине страной-агрессором РФ. Беспилотники были сбиты в пределах пяти регионов.

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