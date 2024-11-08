Нардеп Шевченко, который является фанатом Лукашенко, призвал Зеленского к диалогу с Россией: в ОП поставили его на место

Скандальный нардеп Евгений Шевченко, который является фанатом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, призвал президента Владимира Зеленского идти на диалог со страной-агрессором Россией. В Офисе президента уже отреагировали на такое заявление депутата.

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Соответствующее сообщение на русском языке нардеп Шевченко опубликовал вечером 7 ноября в своем Telegram-канале. Кроме того, в сообщении депутат пригрозил президенту, что ему "придется уйти".

"Давай Вова, давай! Пора товарищу президент начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций.

Я помогу если что. Снова съезжу в Минск. Все решим. Ты только начни. А не хочешь, тебя заставят уйти. И заставят тебя те, кто вчера тебе аплодировал в странах западного мира", – написал Шевченко.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на слова одиозного нардепа и заявил, что некоторые депутаты "запутались в вопросах национальной безопасности".

Некоторые народные депутаты похоже запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны.

Если в их головах национальные интересы – поражение Украины, то они совершают большую ошибку в интересах РФ", – заявил Ермак.

Он также в очередной раз подчеркнул, что план победы Украины, Формула мира – это путь к справедливости.

Нардеп Евгений Шевченко неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийских заявлений и симпатий к самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Так, 20 апреля 2021 года он самовольно посетил Минск, где встретился с Лукашенко, а также утверждал, что "более трети украинцев хотели бы видеть Лукашенко своим президентом".

Нардеп также расхвалил Лукашенко, когда в мае 2021 года в Беларуси принудительно посадили самолет Ryanair и задержали оппозиционера Романа Протасевича. Поэтому 24 мая 2021 года фракция "Слуга народа" исключила Шевченко из своего состава.

Шевченко выступал также против запрета УПЦ Московского патриархата в Украине.

В то же время, руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказывал, что весной 2022 года Шевченко помогал разведке коммуникировать с Лукашенко для недопущения втягивания Беларуси в войну.

Как сообщал OBOZ.UA, нардеп Николай Тищенко расхвалил своего коллегу Евгения Шевченко за "пророчество" победы Дональда Трампа на выборах президента США. По мнению Шевченко, Трамп может вынудить Киев искать "другие варианты выхода из войны".

Шевченко заявил, приход Трампа якобы "открывает окно возможности прихода к власти в Украине прагматических сил и выхода из этой войны, сохранив людей и государство".

Ранее народный депутат Евгений Шевченко подыграл росСМИ фейком о мужчине, который "умер" после задержания представителями ТЦК. После разоблачения фейка полицией, нардеп удалил ложное сообщение и написал, что информация действительно была неподтвержденной. В то же время, он заявил, что "не имеет права молчать о подобных событиях". Фэйк также активно подхватили российские СМИ.

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