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Нарушили международное право: депутата госдумы и супругу лидера партии, близких к руководству России, будут судить за депортацию украинских детей

Катя Поплюйко
War
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Нарушили международное право: депутата госдумы и супругу лидера партии, близких к руководству России, будут судить за депортацию украинских детей

Депутата госдумы и супругу лидера партии, близких к руководству страны-агрессорки России, будут судить за депортацию украинских детей. Их незаконно вывезли в Москву под предлогом дополнительного обследования в медицинском заведении.

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Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора 20 февраля. По данным следствия, украинским детям выдали свидетельства о рождении российского образца.

Одним из обвиняемых является депутат Государственного совета Федерального собрания РФ, доверенное лицо лидера партии "Справедливая Россия", другое – жена лидера этой партии.

Как установило следствие, в августе 2022 они прибыли в оккупированный Херсон под видом официального визита по определению конкретных детей для дальнейшей депортации. Они осмотрели воспитанников оккупационного заведения, созданного незаконно на базе Херсонского областного дома ребенка.

Нарушили международное право: депутата госдумы и супругу лидера партии, близких к руководству России, будут судить за депортацию украинских детей

После этого они организовали депортацию двоих детей – девочки 11 месяцев и почти двухлетнего мальчика. Девочка была лишена родительской опеки, а мальчик временно находился в заведении из-за сложных условий в семье.

Малолетних детей незаконно вывезли в Москву под предлогом прохождения дополнительных медицинских обследований. Однако, согласно следствию, ни мальчик, ни девочка не нуждались в дополнительном обследовании или лечении. Следовательно, их депортация в Россию была не обоснована.

Обвиняемая вместе со своим мужем, руководителем политической партии "Справедливая Россия", удочерили девочку и изменили ее персональные данные. Мальчика передали в органы опеки из-за психологических пороков развития. На сегодняшний день его местонахождение неизвестно.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора вынесли в суд обвинительный акт против двух гражданок России, приближенных к президенту страны-террористки, по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Офис Генпрокурора еще раз подчеркивает: действия России по принудительной депортации украинских детей, предоставление им российского гражданства и передачи на воспитание в российские семьи грубо нарушают нормы международного права", – говорится в сообщении.

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, за шесть дней до начала полномасштабного вторжения, а именно 18 февраля Россия начала массовую депортацию украинских детей. Это была якобы эвакуация на оккупированной части Донбасса.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно фонд OSINT for Ukraine передал в Международный уголовный суд доказательства причастности пяти россиян к принудительному перемещению детей в Россию. Соответствующие действия по Римскому уставу могут быть квалифицированы как военное преступление или геноцид.

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