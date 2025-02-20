Нарушили международное право: депутата госдумы и супругу лидера партии, близких к руководству России, будут судить за депортацию украинских детей

Депутата госдумы и супругу лидера партии, близких к руководству страны-агрессорки России, будут судить за депортацию украинских детей. Их незаконно вывезли в Москву под предлогом дополнительного обследования в медицинском заведении.

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Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора 20 февраля. По данным следствия, украинским детям выдали свидетельства о рождении российского образца.

Одним из обвиняемых является депутат Государственного совета Федерального собрания РФ, доверенное лицо лидера партии "Справедливая Россия", другое – жена лидера этой партии.

Как установило следствие, в августе 2022 они прибыли в оккупированный Херсон под видом официального визита по определению конкретных детей для дальнейшей депортации. Они осмотрели воспитанников оккупационного заведения, созданного незаконно на базе Херсонского областного дома ребенка.

После этого они организовали депортацию двоих детей – девочки 11 месяцев и почти двухлетнего мальчика. Девочка была лишена родительской опеки, а мальчик временно находился в заведении из-за сложных условий в семье.

Малолетних детей незаконно вывезли в Москву под предлогом прохождения дополнительных медицинских обследований. Однако, согласно следствию, ни мальчик, ни девочка не нуждались в дополнительном обследовании или лечении. Следовательно, их депортация в Россию была не обоснована.

Обвиняемая вместе со своим мужем, руководителем политической партии "Справедливая Россия", удочерили девочку и изменили ее персональные данные. Мальчика передали в органы опеки из-за психологических пороков развития. На сегодняшний день его местонахождение неизвестно.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора вынесли в суд обвинительный акт против двух гражданок России, приближенных к президенту страны-террористки, по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Офис Генпрокурора еще раз подчеркивает: действия России по принудительной депортации украинских детей, предоставление им российского гражданства и передачи на воспитание в российские семьи грубо нарушают нормы международного права", – говорится в сообщении.

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, за шесть дней до начала полномасштабного вторжения, а именно 18 февраля Россия начала массовую депортацию украинских детей. Это была якобы эвакуация на оккупированной части Донбасса.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно фонд OSINT for Ukraine передал в Международный уголовный суд доказательства причастности пяти россиян к принудительному перемещению детей в Россию. Соответствующие действия по Римскому уставу могут быть квалифицированы как военное преступление или геноцид.

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