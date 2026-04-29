Нарушили устоявшуюся 'практику': в ISW объяснили, почему в Кремле отреагировали на удары Украины по НПЗ в Туапсе

В ночь на 28 апреля Силы обороны нанесли уже третий за месяц удар по Туапсинскому НПЗ, что привело к болезненным последствиям для агрессора. Они были настолько ощутимыми, что заставили отреагировать даже Кремль.

В районе расположения НПЗ объявлен режим чрезвычайной ситуации, а Москва засекретила данные о последствиях атак. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Новая атака на Туапсинский НПЗ

В ночь на 28 апреля Силы обороны в третий раз с начала апреля атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Там вспыхнул новый пожар, в Генштабе ВСУ заявили, что уточняют масштабы нанесенного врагу ущерба.

Между тем геолокационные спутниковые снимки от 28 апреля показывают многочисленные очаги горения и шлейфы дыма на Туапсинской нефтебазе и нефтеперерабатывающем заводе.

Украинский OSINT-проект оценил, что украинские удары 27-28 апреля повредили по меньшей мере четыре резервуара для хранения нефти на Туапсинском НПЗ.

Данные системы информации о пожарах NASA FIRMS за 28 апреля показывают тепловые аномалии в северной части Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, а Русская служба BBC сообщила, что предыдущие украинские удары не затронули эту часть нефтеперерабатывающего завода.

Власти Краснодарского края обвинили в пожаре на НПЗ в Туапсе "обломки" дронов.

Украинские войска нанесли удары по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в ночь с 15 на 16 апреля и с 19 на 20 апреля, а Силы беспилотных систем констатировали: в результате двух ударов было уничтожено 24 резервуара для хранения нефти, еще четыре повреждены.

Российское оппозиционное издание Astra отметило, что Туапсинский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу своего единственного нефтеперерабатывающего комплекса, годовая мощность переработки нефти которого составляет 12 миллионов тонн в год, после ударов 19-20 апреля.

Аналитики напомнили, что в апреле 2026 года украинские войска усилили ударную кампанию по российской военной, нефтяной и портовой инфраструктуре в Краснодарском крае. Атакованы нефтяной терминал "Шесхарис" и фрегат класса "Адмирал Григорович" вблизи порта Новороссийска 5-6 апреля, нефтеперекачивающая станция в Крымске 8-9 и 10-11 апреля, порт и нефтебаза "Нефтеэкспорт" в Туапсе 15-16 апреля, нефтеперекачивающая станция в Тихорецке 17-18 апреля и морской порт в Ейске 18-19 апреля.

Кремль признал атаку

Удары по Туапсинскому НПЗ, нанесенные 27-28 апреля, оказались настолько болезненными для агрессора, что их вынужден был признать даже Кремль

Так, после последней атаки власти Краснодарского края объявили чрезвычайное положение в Туапсинском муниципальном округе и сообщили, что удар также вызвал разлив нефти.

А российский диктатор Владимир Путин встретился с российским министром гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым 28 апреля и поручил ему отправиться в Туапсе для контроля за ликвидацией последствий атаки.

Спикер Кремля Дмитрий Песков признал факт удара по Туапсе, но заявил, что все детали по пораженным объектам засекречены. Он также раскритиковал украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре, заявив, что они продолжают "дестабилизировать мировые энергетические рынки".

И то, что реакция Москвы вообще была, считают в ISW, свидетельствует о масштабах последствий атаки.

"Кремль обычно не реагирует на украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре, но влияние украинских ударов, очевидно, было настолько значительным, что 28 апреля оно вызвало личный ответ Путина и Пескова", – говорится в материале.

Аналитики подчеркнули, что Украина усиливает атаки на российскую нефтяную инфраструктуру, чтобы не дать Москве использовать мировой энергетический кризис для увеличения доходов от экспорта энергоресурсов и получения денег для продолжения войны против Украины.

"Украинские войска, вероятно, будут продолжать использовать большую территорию глубокого тыла России и перегруженную российскую противовоздушную оборону для нанесения более частых и масштабных ударов по российской нефтяной инфраструктуре и военным активам, что будет поддерживаться увеличением производства отечественных беспилотников в Украине", – прогнозируют в ISW.

Как писал OBOZ.UA, ранее в ISW констатировали, что украинские войска нашли уязвимость ПВО врага – и теперь активно используют ее для ударов по объектам нефтегазового сектора и военных целях врага как на территории РФ, так и на ВОТ, в частности в Крыму.

